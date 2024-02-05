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遭冒商標成立悠遊卡粉專 市民誤買智慧指環 公司卻消極處理挨批

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民眾花340元在一頁式詐騙網站購買宣稱有悠遊卡功能的「智慧指環」，實際上什麼功能都沒有。記者鍾維軒／攝影
民眾花340元在一頁式詐騙網站購買宣稱有悠遊卡功能的「智慧指環」，實際上什麼功能都沒有。記者鍾維軒／攝影

悠遊卡公司遭詐騙集團冒用商標成立Facebook粉專，以結合悠遊卡的「智慧指環」作噱頭，欺騙民眾購買毫無功能的商品。議員發現，悠遊卡公司去年雖報警、檢舉，一度下架詐騙粉專及網站，但新粉專、網站再次出現，悠遊卡公司卻無作為，挨批不顧消費者權益。悠遊卡公司今回應，警方稱是境外網站找不到嫌犯，因此只能盡量檢舉，也呼籲民眾別點開網頁，減少被詐騙機會。

北市議員簡舒培、陳賢蔚接獲投訴，指出有詐騙集團盜取商標成立名為「悠遊卡有限公司」粉專，自去年12月20日運作，搬運官方粉專貼文以假亂真，還聲稱是唯一正版授權販賣智慧指環（340元），害民眾遭騙，粉專上線1個多月悠遊卡公司竟全然不知。

簡舒培調查，去年11月也有網站盜用悠遊卡公司名義販售智慧指環，悠遊卡公司於11月21日和12月18日各發1則新聞稿，12月19日報警，雖然網站、粉專下架，但12月20日就有新粉專出現，明顯是同詐騙集團換新網站繼續騙。

陳賢蔚說，悠遊卡公司有責任向大眾澄清，而非消極不處理。近年網購詐騙氾濫，北市去年有514人因假網拍與假網購報案、134人向北市消保官申訴，如今詐騙集團持續盜用悠遊卡公司商標招搖撞騙，早已觸法，悠遊卡公司不該放任。

悠遊卡公司總經理李志仁回應，發現新的假粉專後就馬上檢舉，但不會馬上下架，而且過一陣子又有新盜版網站陸續冒出，現在就是持續檢舉。簡舒培要求應想出SOP，除了繼續報警，就是要想辦法大量檢舉讓FB盡快下架。

李志仁說，去年11月底至今，有接獲15通電話詢問網站是否為真、3人遭詐騙，民眾有疑問可以隨時求證，做不足的地方會再檢討。他說，悠遊卡公司商標被侵權本身也是受害者，和同業討論後發現大家有相通經歷，希望數位發展部可以有所管制，要求Facebook廣告嚴格審核，也呼籲民眾看見假網站、假粉專積極檢舉，別點開連結減少詐騙機會。

消保官龔千雅表示，通常詐騙集團都是境外賣家，難以追溯，以山寨版網頁、便宜價格、不滿意包退、7天鑑賞期、貨到付款等字眼降低民眾戒心。消費者若網購受騙，後續透過超商、物流取貨，可在申訴後於4大超商退款、退貨，貨運直送則直接向物流業者反映，確保拿能拿回款項。

交通局運管科長朱辰佐承諾，會要求悠遊卡公司積極處理、檢討改進，無論是主動發新聞稿、公告，都要有詐騙粉專、網站的相關截圖露出，告知民眾有詐騙行為。

「智慧指環」宣稱的功能相當吸引人，導致民眾上當受騙；台北市議員簡舒培（左）、陳賢蔚（右）戴著智慧指環赴捷運站內試用卻毫無反應，證實是詐騙商品。記者鍾維軒／攝影
「智慧指環」宣稱的功能相當吸引人，導致民眾上當受騙；台北市議員簡舒培（左）、陳賢蔚（右）戴著智慧指環赴捷運站內試用卻毫無反應，證實是詐騙商品。記者鍾維軒／攝影

悠遊卡 網購 詐騙集團

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