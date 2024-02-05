汐止市區走春 賞溪澗夜櫻

汐止區公所提供3條賞櫻走春1日遊行程，邀民眾新年連假探索汐止。

新北市綠美化環境景觀處表示，汐止康誥坑溪兩岸步道種植約200株山櫻，花色為濃桃紅色，花型呈吊鐘狀，1月下旬陸續綻放，是雙北最先滿開的賞櫻景點。

康誥溪步道怎麼去？由汐科火車站前的連興街和水源路一段（即北33鄉道）直行約600公尺，或走台銀汐止分行正對面，通過涵洞的南興路直行700公尺即可抵達。

汐止區公所和當地文化里辦公處在康誥溪畔設置球形燈飾，傍晚5點30分到晚間11點會點亮，山櫻花在燈光投射下，呈現不同於白天的嬌媚姿態，打造「溪澗夜櫻」，營造浪漫氛圍。公所也舉辦攝影比賽，2月14日下午6點截止收件，詳情可上公所網站查詢。

公所建議，櫻花步道附近iFG遠雄廣場美食廣場及周邊餐廳，是用餐好去處，另有秀豐市場、觀光夜市攤販料理。

賞櫻用餐後，公所推薦2處全齡共融公園可遊玩，分別是康誥坑公園「天空之城」，有城堡溜滑梯、鳥巢式鞦韆、雲朵造型座椅、 彩虹跳樁區等設施。到水返腳公園可攀爬遊戲塔、水管溜滑梯，船型踏板、貨櫃跳台等設施。除此之外，民眾也可以安排到大尖山風景區、金龍湖與翠湖、新山夢湖與拱北殿踏青。