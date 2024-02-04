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年前周日買氣旺！蝦子螃蟹漲幅2至3成 水果桶柑漲最多

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
周四就是小年夜，過年節前倒數最後周日，北市年貨大街湧現採買人潮。記者林麗玉／攝影
周四就是小年夜，過年節前倒數最後周日，北市年貨大街湧現採買人潮。記者林麗玉／攝影

周四就是小年夜，過年節前倒數最後周日，北市市場年貨大街湧現採買人潮，市長蔣萬安今天到主打生鮮的榮濱商圈拜早年。北農表示，今天北農的蔬菜到貨量充足，今天到貨量達1948公噸，平均批發價格每公斤21元多，價格平穩；至於水果以需求大的桶柑、棗子、蓮霧些微漲幅，但價格波動都不大；倒是過年大家喜歡採買海鮮，今年蝦子螃蟹等因需求大增，漲幅約2至3成。

蔣萬安今天前往榮濱商圈提早拜年並發送發財金，也親自下廚露一手，教大家如何在家輕鬆煮出圍爐澎湃年菜。蔣說，榮濱商圈不只是在過年人潮滿滿，平常生意就很好，因為榮濱商圈應有盡有，保證這裡的食材都是最新鮮，特別是海鮮類，不僅品質良好還經濟實惠。

對於今年的節前蔬果供應，北農副總路全利表示，北農今蔬菜到貨量達1948公噸，平均蔬菜每公斤批發價格為21元左右，整體供貨穩定，主要是因為近期產地氣溫合宜、蔬菜生產順利，節前蔬菜到貨量充裕，尤其應景的高麗菜、大白菜、蘿蔔、大芥菜品質都相當好，供貨量也相當充裕。

至於年節應景的水果，包括桶柑、棗子、蓮霧等，路全利說，因為需求量大，應景水果價格有稍微波動，不過都在合理範圍，儘管柑橘類、棗子蓮霧等，受到夏季颱風影響，產量有稍微減少，不過供貨量仍達往年9成5，價格與往年差異不大。

根據北農公告的批發交易價格，以過年必買的桶柑為例，今天品質較好的上價批價每公斤67元，較上一個周日47元，漲幅達4成；但若是品質一般的中價每公斤32元，上周日26元，漲幅約2成3。

至於棗子今天上價批發平均價格每公斤187元，較上周日170元，還有紅蓮霧今天上價批發價格每公斤166元，上周日161元，價格波動不大。

至於過年採買的海鮮類食材，榮濱商圈業者蔡東昇表示，到目前為止漁獲還算供貨多，但螃蟹、蝦子因需求量大增，漲幅較大約漲2至3成，估愈接近過年漲幅更大，至於家戶過年喜歡買鯧魚，今年因供貨量還算充裕，今年鯧魚漲幅與往年差不多，至於過年前的買氣，已經慢慢湧現，不過預估小年夜、除夕才會是採買最高峰。

周四就是小年夜，過年節前倒數最後周日，北市市場年貨大街湧現採買人潮。記者林麗玉／攝影
周四就是小年夜，過年節前倒數最後周日，北市市場年貨大街湧現採買人潮。記者林麗玉／攝影
周四就是小年夜，過年節前倒數最後周日，北市市場年貨大街湧現採買人潮。記者林麗玉／攝影
周四就是小年夜，過年節前倒數最後周日，北市市場年貨大街湧現採買人潮。記者林麗玉／攝影

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