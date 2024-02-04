謝政達回歸新北副市長？侯友宜：每人各就其所專長

2024總統大選落幕，新北市長侯友宜回歸市政，市府小內閣懸缺一位副秘書長、法治局長及體育局長。本報掌握，侯辦核心幕僚張其強將卸下國民黨副秘書長，回任新北市副秘市長一職，侯另一位核心幕僚謝政達是否回任新北市副市長，侯僅說，「每個人各就其所專長，為新北市努力。」

侯友宜今下午出席聯合盃作文大賽頒獎典禮，會後聯訪被問及小內閣異動、謝政達是否回任新北市副市長，侯僅說「我相信每個人各就其所專長，為新北市努力。」媒體追問，目前罷侯連署已累計有1萬多份，侯說他努力拚市政建設。

另外，針對廢礦區土地變更問題，國土署、新北市府對於誰扛起計畫申請「實施者」並不同調，國土署認為應由地方政府制定非都市土地使用分區圖，扛起實施者責任；新北市建議由地主自行整合來擔任實施者。侯則說，新北市府已經在2019年針對礦區問題反映給中央，希望中央快速修法、有個態度，地方都會配合。

至於是否出席明日國民黨中央尾牙？侯說，謝謝大家這段時間非常辛苦，明天他有行程安排，若時間許可下將前往表達致意。