迎年味..木柵集應廟體驗cosplay 繪官將臉譜元宵辦嘉年華
本周就是農曆年，迎接濃濃年節氣氛文山區在地信仰中心「木柵集應廟」，大年初一（10日）到初五（14日）準備500盞素色燈籠，供信徒與孩童索取彩繪，大年初九（18日）前將收件進行評比，並將於元宵節（24日）當天舉行踩街遊行、猜燈謎與設計頒獎大會，邀各方信中與學區孩童家長共同參與。
木柵集應廟在農曆1月15日元宵節（國曆2月24日）也將舉辦元宵燈節遊行，比照天母萬聖節嘉年華會規格，打造「木柵元宵節」；並邀請地方學童與家長一起裝扮參與，穿著過年特色服飾，提著手作燈籠於木柵街區遊行，現場準備素色燈籠供學童彩繪，也邀請專業陣頭畫師協助孩童彩繪臉譜，體驗傳統文化。
近年過年年味少，尤其台北市都會區，木柵集應廟希望能將以往家家戶戶元宵提燈籠、猜燈謎的互動，重新帶給新一代的孩子，並以此打照屬於木柵地區在地文化。
木柵集應廟主委張敏男表示，早期孩子們元宵節會拿火把或手作燈籠四處串門子、一起玩猜燈謎，現在幾乎逐漸看不到了，才想透過活動，將以前人跟人之間的相處重新找回來。公關長張旭騰說，除遊行外，燈籠創作評比與頒獎並會將優選作品放於廟內展示，家長可以在元宵當天把孩子打扮成小財神，或穿傳統特色服飾來參與活動。
畫師謝乙安表示，感謝廟方邀請過來替孩子彩繪，畫臉就像是傳統的COSPLAY，透過臉譜彩繪化身該人物，如官將首、虎將軍等。可以讓好的傳統宗教文化讓孩子了解，今天看到很多孩子主動來說希望可以畫臉，這是很好的現象。
木柵集應廟顧問蔡峻維表示，過去木柵地區有提燈籠、舉火把慶元宵的傳統，但隨著社會發展這樣的活動鮮少見到，希望藉由木柵集應廟這樣人與人高度連結的活動重新回到社會當中，並以此讓舊傳統結合學區創造新文化，打造一個媲美天母萬聖節的「木柵元宵節嘉年華會」。
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