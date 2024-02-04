華山司法園區卡關？ 開挖完審議

台北市華山司法園區興建計畫選址位在日治時期的華山貨運站，也是白色恐怖載運受難者的節點，文資團體要求停工保存，但民眾擔心興建工程遙遙無期，成本預算恐不斷追加。北市文化局回應，目前仍在挖掘地下物階段，歷程最快一年多，開挖結束後，會討論該如何將興建園區與保存遺址共融。

近30年來，全國司法案件量激增，北部地區的各級法院院舍普遍老舊且空間不足，司法院爭取到位於台北市華山地區的行六用地、華山貨運站本體位址，未來擬計畫成台灣高等法院、台灣台北地方法院的新機關。前年12月，華山司法園區興建計畫舉行開工動土，不過，碰到文資團體抗議，因此停工，並於去年11月開始擴大試掘。

民團暗坑文化工作室指出，華山貨運站本體在2020年公告為歷史建築，是日據時期建築，更是「流麻溝十五號」白色恐怖政治犯押往綠島而搭乘的月台，因而提出停工。

暗坑文化工作室執行長吳柏瑋認為，華山貨運站議題應該切分成本體的歷史建築，以及開挖到的地下遺構。歷史建築本體要等到文化部「不義遺址」專法完整後施行，地下遺構則應開審議會議，讓文化價值保存；保存方式能參照捷運北門站，興建的建築物架高於遺構上，或者異地方式保存，前提是要文資會議完備，呼籲文化局謹慎審查。

不過，也有民眾認為，隨著疑似當年的遷車台、門型起重機、軍用月台等陸續出土，也被列為潛在不義遺址，新的台北地院大樓興建恐怕遙遙無期，時間成本和預算追加數十億，人民埋單。

文化局表示，目前無法判斷出土文物，有待開挖告一段落並提交報告書，專家審議後才能夠斷定。目前正擴大試掘，基本上是希望全部開挖，但是文資委員各有意見，待全數挖完後出報告書再審議，後續才會研議保存方式，「至少還要一年以上時間」。

文資人士說，華山月台登錄為歷史建築就有提報白色恐怖這段過往，所以也算是潛在的不義遺址。不過針對不義遺址，文化部仍在討論名詞細節，牽涉到過往較負面的印記，且不像歷史建築、文化資產認列後，有相關稅額減免、補助等，因此還有待討論。