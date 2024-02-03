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獨／中和區太武山莊指定古蹟8年仍荒廢 民怨圍籬阻社區發展

聯合報／ 記者蔡家蓁李定宇／新北即時報導
面積約達1.2公頃的新北市中和區太武山莊，土地產權屬金門縣府。記者李定宇／攝影
面積約達1.2公頃的新北市中和區太武山莊，土地產權屬金門縣府。記者李定宇／攝影

面積約達1.2公頃的新北市中和區太武山莊，土地產權屬金門縣府，該土地上有1961年時金門防衛司令部等興建眷舍，2016年因有歷史典故新北市府指定為市定古蹟，金門縣府長期反對被列為古蹟，雖2020年新北文化局曾說強制介入管理，但4年過去仍如廢墟一片引發民怨，文化局對此表示仍在古蹟修復審查階段，強調持續辦理活化。

占地1.2公頃的新北市中和區太武山莊，距離中和環球購物中心僅約200公尺之遙，土地價值高。地上建物包含早期金門防衛司令部、金門縣戰地政務委員會興建職舍安定軍文職人員及家屬，見證金門動員戡亂時期，雖金門縣府2015年強烈表達不願被指定為古蹟，2016年新北文化局認定有歷史價值仍指定為市定古蹟。

雖經指定為古蹟，但2020年現場仍如廢墟，新北文化局曾揚言將由市府強制介入整理，費用再向金門縣索討，不過8年過去直到現在，現場只有一整片的圍籬將太武山莊與外界隔絕，新北市定古蹟無法發揮歷史教育意義，在地民眾批評大面積土地毫無開發利用、切割市區，已阻礙地方發展。

新北市議員張嘉玲認為，這塊地價值高，金門縣府與新北市府應積極處理，文化古蹟的價值可讓地方帶動觀光新景點，整理開放後新北及金門縣府、市民是三贏局面，若什麼都不做就是三輸。

金門縣府對此表示，中和太武山莊古蹟修復及再利用規劃設計案將配合新北市文化局並委託建築師事務所辦理，相關設計規劃已送新北市文化局審查。金門縣府財政處表示，為保障中和四眷村土地縣產，縣府早已架設圍籬並委請保全公司設立崗哨三班制24小時管理巡查維護環境，善盡管理人之責。

另外，為推動中和四眷村土地活化利用方案，目前已與新北市城鄉局協調劃定中和四眷村土地為都市更新地區，以爭取都市更新容積獎勵以增加建築面積，達縣有土地價值最大化，並視四眷村土地劃定都市更新地區進度，評估後續活化利用方向。

新北市文化局則表示，中和太武山莊2016年5月經新北市府公告為市定古蹟，權管單位爲金門縣府並負責管理維護，之後2019年完成修復再利用計畫、2021年申請工程設計規畫並獲中央補助相關經費、2022年委託專業建築師辦理，基本設計通過，現進行細部設計規劃，但經文化局審查需修正內容，目前修正中，待審查通過後文化局將再協助金門縣政府申請中央補助經費辦理修復工程，後續修復後活化再利用方向則尊重金門縣府後續規畫。

2016年新北文化局認定中和太武山莊有歷史價值，指定為市定古蹟。記者李定宇／攝影
2016年新北文化局認定中和太武山莊有歷史價值，指定為市定古蹟。記者李定宇／攝影
現場一整片的圍籬將太武山莊與外界隔絕，新北市定古蹟無法發揮歷史教育意義，在地民眾批評大面積土地毫無開發利用、切割市區，已阻礙地方發展。記者李定宇／攝影
現場一整片的圍籬將太武山莊與外界隔絕，新北市定古蹟無法發揮歷史教育意義，在地民眾批評大面積土地毫無開發利用、切割市區，已阻礙地方發展。記者李定宇／攝影

古蹟 新北 金門

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