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台北動物園大貓熊健檢接力 「圓寶」有2處問題要調理
台北市立動物園的大貓熊家族備受各界喜愛，繼「圓仔」完成健康檢查，妹妹「圓寶」今天健檢。園方指出，圓寶多數檢查正常，但牙齒有琺瑯質發育不全問題，食道有些潰瘍需靠藥物控制、調整食物調理，整體來說，牠精神好、食慾佳，希望乖乖配合調理，成為健康寶寶。
動物園表示，由麻醉科、牙科、眼科、營養與影像等專業人士組成醫療顧問團隊，今天為「圓寶」全身麻醉健康檢查，檢查項目包含一般理學檢查、血液學、牙科、眼科等，影像醫學部分則針對心臟、腹腔及上消化道，分別進行超音波、胃鏡及電腦斷層檢查。
園方說，「圓寶」牙齒遺傳媽媽「圓圓」，也有琺瑯質發育不全問題，需做好日常牙齒保健的基本功。「圓寶」未來要努力學習讓保育員刷牙，才能維護口腔健康。由於「圓寶」在臨床上有打嗝，這次也特別安排消化道內視鏡，發現牠的食道有一點潰瘍，短期需以藥物控制、調整食物調理。
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