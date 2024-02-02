快訊

民眾黨指有綠營中間人聯繫柯文哲 吳崢：民進黨與黨團不知情

5個姑姑初二回娘家成夢魘！母不准回家 得花3萬煮飯伺候

綠白為「誰先致電」隔空交火…卓榮泰發3點聲明 認見黃珊珊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北動物園大貓熊健檢接力 「圓寶」有2處問題要調理

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立動物園近期為大貓熊家族健康檢查，麻醉科、牙科、眼科、營養與影像等專業人士組成醫療顧問團隊，今天為「圓寶」全身麻醉健康檢查。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園近期為大貓熊家族健康檢查，麻醉科、牙科、眼科、營養與影像等專業人士組成醫療顧問團隊，今天為「圓寶」全身麻醉健康檢查。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園的大貓熊家族備受各界喜愛，繼「圓仔」完成健康檢查，妹妹「圓寶」今天健檢。園方指出，圓寶多數檢查正常，但牙齒有琺瑯質發育不全問題，食道有些潰瘍需靠藥物控制、調整食物調理，整體來說，牠精神好、食慾佳，希望乖乖配合調理，成為健康寶寶。

動物園表示，由麻醉科、牙科、眼科、營養與影像等專業人士組成醫療顧問團隊，今天為「圓寶」全身麻醉健康檢查，檢查項目包含一般理學檢查、血液學、牙科、眼科等，影像醫學部分則針對心臟、腹腔及上消化道，分別進行超音波、胃鏡及電腦斷層檢查。

園方說，「圓寶」牙齒遺傳媽媽「圓圓」，也有琺瑯質發育不全問題，需做好日常牙齒保健的基本功。「圓寶」未來要努力學習讓保育員刷牙，才能維護口腔健康。由於「圓寶」在臨床上有打嗝，這次也特別安排消化道內視鏡，發現牠的食道有一點潰瘍，短期需以藥物控制、調整食物調理。

台北市立動物園近期為大貓熊家族健康檢查，今天輪到「圓寶」。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園近期為大貓熊家族健康檢查，今天輪到「圓寶」。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園今天為大貓熊「圓寶」多數檢查正常，但牙齒有琺瑯質發育不全問題，食道有些潰瘍需靠藥物控制、調整食物調理。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園今天為大貓熊「圓寶」多數檢查正常，但牙齒有琺瑯質發育不全問題，食道有些潰瘍需靠藥物控制、調整食物調理。圖／台北市立動物園提供

健康檢查 動物園 圓寶 牙齒

延伸閱讀

珊昌配爭議延燒…眼科醫林逸民吃飯兼當見證人 還原與柯文哲對話

天冷心肌梗塞風險驟升 上班族輕忽健檢紅字...不適就醫心血管已堵塞

愛熱炒又酗酒女子吐血 醫師：食道靜脈曲張 罹癌風險高

年節食品健檢！花椒不合格率高 蜜餞酸菜防腐劑超標

相關新聞

三芝公所辦搓湯圓滿年味 長輩分享技巧與口味

三芝區樂天社區據點每天都會辦理不同的多元活動與課程，讓長輩度過充實的每一天。而隨著年節的腳步接近，為了讓社區更有過年的氛圍，三芝區公所特別舉辦搓湯圓的活動，大家圍著桌子動手搓起傳統的紅、白湯圓，讓社區充滿熱鬧的年味。

淡北道終於開工動土 地方期盼帶來繁榮進步

淡水民眾引頸期盼多年的淡北道路，今(2)日在新北市長侯友宜、行政院、交通部及內政部等中央、地方官員共同見證下，舉辦動土典禮。市長侯友宜要求施工團隊務必確保施工品質與安全，並達成118年完工通車目標，期待完工後為淡海新市鎮、北士科開發帶來加乘效益，共同促進雙北繁榮進步。

配合國家清潔週 平溪各里動員志工大掃除

為迎接乾淨嶄新的一年，配合民間年終大掃除的習慣，訂定每年的除夕前一週為「國家清潔週」，今(2)日平溪區各里由里長動員志義工，大家集結在區公所門口舉行誓師大會，邀請民眾一起加入大掃除的行列，除舊佈新迎新年。

台北動物園大貓熊健檢接力 「圓寶」有2處問題要調理

台北市立動物園的大貓熊家族備受各界喜愛，繼「圓仔」完成健康檢查，妹妹「圓寶」今天健檢。園方指出，圓寶多數檢查正常，但牙齒...

大汐止獅子會社會服務揪感心 紅包、物資助弱勢

天氣雖然寒冷，不過，汐止的橫科地區卻充滿溫暖的關懷，大汐止獅子會為橫科地區的弱勢家庭，捐助了紅包還有營養品及物資，希望在過年期間，讓弱勢家庭感受到社會的愛心過好年。

淡水行動治理！侯友宜承諾衝刺交通建設 全力開發新市鎮二期

新北市長侯友宜今下午率市府團隊至淡水與里長座談。侯友宜表示，淡水區人口於近年不斷成長，代表淡水有顯著的改變，當務之急就是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。