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影／台北燈節光廊率先點亮 王秋冬盼傳遞龍年氛圍

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
台北燈節今天在西門町登場，民眾拍下造型燈組。記者葉信菉／攝影
台北燈節今天在西門町登場，民眾拍下造型燈組。記者葉信菉／攝影

台北燈節今天在西門町登場，台北市政府觀光傳播局局長王秋冬邀請在地商圈、宮廟單位共同點亮「光廊」，宣告「2024台北燈節」第一階段正式開展，並搶先露出「紅樓紀事」、「光年獸」、「舞力全開」、「暢享魔力瞬間」4座燈組，巡遊燈組「九小龍」也首次亮相，提前營造龍年氛圍。

王秋冬表示，今年燈節首創分階段開展，第一階段點亮中華路兩側光廊，同時捷運西門站周邊4座燈組也會亮起，讓旅客過年前就能到西門町逛街賞燈，感受漸濃的年節氛圍，並透過燈組深入瞭解台北西區在地特色與歷史故事，2月3日至2月4日九小龍也會巡遊穿梭在艋舺夜市、廣州街夜市、西昌街夜市以及南機場夜市，發送龍年限量發財金，傳遞龍年氛圍，將人氣帶入商圈。

台北燈節今天在西門町登場，台北市政府觀光傳播局局長王秋冬（左二）邀請在地商圈、宮廟單位共同點亮「光廊」。記者葉信菉／攝影
台北燈節今天在西門町登場，台北市政府觀光傳播局局長王秋冬（左二）邀請在地商圈、宮廟單位共同點亮「光廊」。記者葉信菉／攝影
台北燈節今天在西門町登場，巡遊燈組「九小龍」也首次亮相，提前營造龍年氛圍。記者葉信菉／攝影
台北燈節今天在西門町登場，巡遊燈組「九小龍」也首次亮相，提前營造龍年氛圍。記者葉信菉／攝影

北市 夜市 燈會 西門町 龍年

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