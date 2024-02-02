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大汐止獅子會社會服務揪感心 紅包、物資助弱勢

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
大汐止獅子會為橫科地區的弱勢家庭，捐助了紅包還有營養品及物資，希望在過年期間，讓弱勢家庭感受到社會的愛心過好年。 圖／觀天下有線電視提供
大汐止獅子會為橫科地區的弱勢家庭，捐助了紅包還有營養品及物資，希望在過年期間，讓弱勢家庭感受到社會的愛心過好年。 圖／觀天下有線電視提供

天氣雖然寒冷，不過，汐止的橫科地區卻充滿溫暖的關懷，大汐止獅子會為橫科地區的弱勢家庭，捐助了紅包還有營養品及物資，希望在過年期間，讓弱勢家庭感受到社會的愛心過好年。

大汐止獅子會創會長林重光表示，這是首次與汐止區慈善愛心會洪宗極理事長一起做社會服務，期待讓力量更強，深入看到需要幫助的人，也很謝謝里長們幫忙與支持，我們共同努力，讓這個社會充滿希望與溫暖。

在紅色物資袋裡，不但有生活物資，還有營養品，歲末年終愛心不斷，在去年底才成立的大汐止獅子會，馬上投入愛心捐助行列，和汐止慈善愛心會合作，準備了紅包以及物資給弱勢家庭，並且在過年前將東西帶到活動中心，由里長們代收，再幫忙送給需要幫助的人。

有一千元的紅包，讓他們在過年可以買自己需要的東西，另外，還準備了保暖的棉被、營養品以及醬油、麵條等生活物資，宜興里長陳清溪、福山里長謝志中、以及東勢里長賴一山，都很感謝大汐止獅子會的善心，也將陸續送到里內的獨居老人或是低收入戶的手上，讓弱勢家庭都能過好年。

愛心 汐止 獅子會

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