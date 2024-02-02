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配合國家清潔週 平溪各里動員志工大掃除

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區各里由里長動員志義工，大家集結在區公所門口舉行誓師大會，邀請民眾一起加入大掃除的行列，除舊佈新迎新年。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區各里由里長動員志義工，大家集結在區公所門口舉行誓師大會，邀請民眾一起加入大掃除的行列，除舊佈新迎新年。 圖／觀天下有線電視提供

為迎接乾淨嶄新的一年，配合民間年終大掃除的習慣，訂定每年的除夕前一週為「國家清潔週」，今(2)日平溪區各里由里長動員志義工，大家集結在區公所門口舉行誓師大會，邀請民眾一起加入大掃除的行列，除舊佈新迎新年。

平溪區公所主任秘書簡純楚表示，呼籲居民配合自動清理居家內外環境，清理重點為戶內、戶外居家四周四公尺以的環境衛生，並發揮社區參與精神，共同清潔社區路面、排水溝及周圍環境。

平溪區里長聯誼會會長胡兩泉說，今天各里都有動員志義工共一百多人集結，藉地毯式大掃除，美化純樸的家園，以迎接過一個清新的好年。

平溪地區因天燈盛行，所以除了居家垃圾，天燈施放後的殘骸也成為平溪垃圾的來源之一，清潔隊員也是疲於奔命清理，希望讓山林迅速恢復原貌，提供遊客更優質的觀光環境。

大掃除 平溪 義工

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