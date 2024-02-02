貓受困銀行牆壁內夾縫數日 新北動保處破牆救出

中央社／ 新北2日電

新北動保處日前獲報，有貓受困在板橋板信銀行後方牆壁內側，由於牆壁隙縫狹窄，動保員研判須打破牆壁；經銀行緊急聯繫總行授權，動保人員破牆後終於救出受困多日的貓咪

新北市政府動物保護防疫處今天說，這隻已絕育剪耳的虎斑貓叫做「豆花」，由板橋區文化路陳愛媽固定照顧，最近陳愛媽已數日沒看到豆花，經詢問附近攤販，指豆花疑似為了避寒，跑到板信銀行後面牆壁就不見了。

陳愛媽到銀行後面呼喊，果然聽見喵叫聲回應，當場設置誘捕籠，希望豆花會因肚子餓跑出來，但過了2天，雖仍有貓叫，卻無動靜，趕緊聯繫動保處。

動保員護銀行許可後入內檢查，發現橋壁內側厚實、隙縫狹窄，豆花疑似被夾住無法動彈。因現場狀況無法以人力或協套輔具救貓，研判可能必須打破牆壁。

動保處說，由於涉及破壞牆面，恐有保安問題，經銀行緊急聯繫總行授權，在銀行保全人員協助下，動保員使用工具破壞銀行牆壁、並以輔具協助，總算救出豆花。

由於豆花多日未進食，身體虛弱、脫水嚴重，板橋動物之家駐區獸醫徐愛明緊急輸液補充電解質、給予流質食物後，豆花已可自行進食。

新北市動保處表示，如果民眾有發現動物受困，可通報動保處救援專線02-29596353，不要輕易涉險救援，因動物受困時恐因緊張或害怕而逃往更深處，而專業動保員會以特定輔助器具救援，增加成功救援機會。

動保員 新北 貓咪

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