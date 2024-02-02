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影/貓纜換新裝 宣傳動物救援 EMMA、小牛任大使

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左二）台北捷運公司董事長趙紹廉（左一）及ARTT理事長倪娟娟（左三），也請來被救援的小布（右二）一同宣導動物保護。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（左二）台北捷運公司董事長趙紹廉（左一）及ARTT理事長倪娟娟（左三），也請來被救援的小布（右二）一同宣導動物保護。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安上午出席「貓空纜車新春換裝」記者會。貓䌫換新的吉祥物樹懶「共ㄉㄨ拉」，邀請麻吉貓、ARTT臺灣動物緊急救援小組的EMMA 與小牛擔任代言大使，將牠們的圖像展示在纜車動物園站、貓空站及車廂上，整個貓䌫都可見他們可愛身影。

蔣萬安特別強調，此次與動保政策結合，落實友善動物交通，除了台北捷運去年推出「寵物專車」；在北捷所經營的貓空纜車，與臺灣動物緊急救援小組、麻吉貓合作，由可愛的動物們擔任代言大使，打造生命教育車廂，介紹動物保護及環保議題，從教育開始向下扎根，讓台北市成為動物宜居城市。邀請市民朋友在過年期間，和家人一同搭纜車。

會中，蔣萬安市長與台北捷運公司董事長趙紹廉、總經理黃清信及ARTT理事長倪娟娟一同寫春聯，祝福市民朋友新年快樂。也請被救援的小布一同宣導動物保護。

台北市長蔣萬安上午出席「貓空纜車新春換裝」記者會。邀請市民朋友在過年期間，和家人一同搭纜車。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午出席「貓空纜車新春換裝」記者會。邀請市民朋友在過年期間，和家人一同搭纜車。記者黃義書／攝影
貓䌫換新裝，貓空纜車的吉祥物樹懶「共ㄉㄨ拉」，邀請麻吉貓、ARTT臺灣動物緊急救援小組的EMMA 與小牛擔任代言大使，將牠們的圖像展示在纜車動物園站、貓空站及車廂上，整個貓䌫都可見他們可愛身影。記者黃義書／攝影
貓䌫換新裝，貓空纜車的吉祥物樹懶「共ㄉㄨ拉」，邀請麻吉貓、ARTT臺灣動物緊急救援小組的EMMA 與小牛擔任代言大使，將牠們的圖像展示在纜車動物園站、貓空站及車廂上，整個貓䌫都可見他們可愛身影。記者黃義書／攝影
貓䌫換新裝貓空纜車的吉祥物樹懶「共ㄉㄨ拉」，邀請麻吉貓、ARTT臺灣動物緊急救援小組的EMMA 與小牛擔任代言大使，將牠們的圖像展示在纜車動物園站、貓空站及車廂上，整個貓䌫都可見他們可愛身影。記者黃義書／攝影
貓䌫換新裝貓空纜車的吉祥物樹懶「共ㄉㄨ拉」，邀請麻吉貓、ARTT臺灣動物緊急救援小組的EMMA 與小牛擔任代言大使，將牠們的圖像展示在纜車動物園站、貓空站及車廂上，整個貓䌫都可見他們可愛身影。記者黃義書／攝影

北捷 蔣萬安 貓空纜車

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