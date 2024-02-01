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「2024甲辰迎春書法展」 華梵大學邀20名家板橋展出

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
華梵大學2024甲辰龍年迎春書法展開幕典禮邀請書法家揮毫，左起黃智陽、連勝彥、施春茂、沈榮槐。圖／華梵大學提供
華梵大學2024甲辰龍年迎春書法展開幕典禮邀請書法家揮毫，左起黃智陽、連勝彥、施春茂、沈榮槐。圖／華梵大學提供

甲辰年春節將至，華梵大學東亞書法研究中心於板橋「橋藝術空間」主辦「2024甲辰迎春書法展」，聯合展出傳統書法和現代書藝等多件精彩作品，為新春獻上美好祝福。

策展人、華梵大學人文與藝術學院長黃智陽說，書法是視覺藝術、表演藝術、身體藝術、歷史文化和哲學思想的綜合體，作為中華文化底蘊的重要代表，非常需要好好地被傳承下去。

黃智陽表示，高教發展不能離開民間，華梵大學設立東亞書法研究中心，就是為了走出學院象牙塔，與民間充沛的書法能量結合推廣，此次以一年多的時間醞釀籌備，慎重邀請民間重要書會的領導者與書法界前輩，重磅推出迎春書法展，彰顯出學校致力傳承書法藝術的使命感。

高齡87歲的書法界大老、中國書法藝術基金會、澹廬文教基金會董事長連勝彥也說，中國書法於2009年被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產，創下全世界文字的唯一紀錄，中國大陸也明訂小學三年級到中學都必須上書法課，台灣若再不努力急起直追，就要被迎頭趕上。

「2024甲辰迎春書法展」在華梵大學板橋中心「橋藝術空間」內容兼具傳統書法與現代書藝有古典的唐詩宋詞，也有流行歌詞、新詩或心情隨筆，眾多名家與校友包含李蕭錕、連勝彥、黃智陽、沈榮槐、施春茂、林亮吟、潘淑梅、林雲英、連瑞芬等20位書法名家，展期至2月6日為止，開放時間為每日下午1時至7時。

參展書法家在連勝彥大師作品「春晚感作」前留影。左起陳泱昭、林亮吟、黃智陽、連勝彥、連瑞芬、潘淑梅、徐正嫣。圖／華梵大學提供
參展書法家在連勝彥大師作品「春晚感作」前留影。左起陳泱昭、林亮吟、黃智陽、連勝彥、連瑞芬、潘淑梅、徐正嫣。圖／華梵大學提供
參展書法家在中華民國書法教育學會理事長林亮吟作品「鳥鳴澗」前合影。左起陳泱昭、連勝彥、林亮吟、連瑞芬。圖／華梵大學提供
參展書法家在中華民國書法教育學會理事長林亮吟作品「鳥鳴澗」前合影。左起陳泱昭、連勝彥、林亮吟、連瑞芬。圖／華梵大學提供
華梵大學迎春書法展展出書法名家黃智陽教授作品「山春」。圖／華梵大學提供
華梵大學迎春書法展展出書法名家黃智陽教授作品「山春」。圖／華梵大學提供
周宗達作品「龍福圖」。圖／華梵大學提供
周宗達作品「龍福圖」。圖／華梵大學提供
長榮大學書畫藝術系教授施春茂（右）與作品「香散ㄧ簾風」。圖／華梵大學提供
長榮大學書畫藝術系教授施春茂（右）與作品「香散ㄧ簾風」。圖／華梵大學提供
書法名家李蕭錕大師作品「種竹裁花迎霽月 烹茶洗墨話春風」。圖／華梵大學提供
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華梵大學

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