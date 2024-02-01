平溪天燈節「龍」重登場 地方盼帶動商機

獲國際媒體讚譽為全球最佳節慶之一、最值得推薦的國際旅客文化、此生必遊的「新北市=@R平溪@=a href='/search/tagging/2/天燈' rel='天燈' data-rel='/2/105171' class='tag'>天燈節」將邁入第26年，將於2月17日(六)平溪國中及2月24日(六）元宵節當日十分廣場，平溪老街店家也很期待藉由天燈節帶動人潮，讓沉寂好久的商圈，盼到天燈節商機。

「2024新北市平溪天燈節」將於2月17日（六）平溪國中、2月24日（六）十分廣場「龍」重登場，為維護場域安全及因應大量人潮，讓民眾有更順暢、開心的遊程體驗，兩場活動當日將實施周邊場域交通管制與提供接駁公車服務，臺鐵公司也加開或加掛車輛，呼籲前往活動的民眾利用大眾運輸工具前往會場。

平溪區區長李天民說，邀請民眾參與今年新北市平溪天燈節活動，一起祈福、豪運龍來。本次活動之接駁車服務，民眾可從木柵動物園、石碇交流道、瑞芳、雙溪及基隆火車站，搭乘接駁車前往活動會場。

平溪商圈的店家表示，三年來因為疫情影響，遊客少了很多，雖然現在遊客回流，但人潮還是不多，期待這次在平溪國中舉行的天燈節活動，讓人潮回到平溪，帶動地方商機。