北市狗運動公園活動區供認養 盼公私共同協力

台北市動保處今天表示，因考量政府經費及人力有限，開放民眾及團體申請認養16處狗運動公園及活動區，盼以公私共同協力，提升園區整體品質。

台北市動物保護處發布新聞資料指出，即日起開放迎風狗運動公園、信義廣場狗活動區等16處狗運動公園及活動區，讓民間申請認養，有意參與公共事務的寵物產品業者等團體也可加入認養行列。

動保處表示，認養狗運動公園及活動區不需費用，但應詳閱契約書，了解義務及權益。認養期間需負責園區基本管理維護，若要改造園區設施或改善環境，需附計畫書及設計圖，並經審查通過才可施工。

動保處指出，統計至去年止，全市共21處狗運動公園及活動區，開放認養園區有16處。

此外，民眾或團體在認養場地時，若辦理推廣動物保護及動物防疫活動，可免收場地費，且符合台北市動物保護獎勵補助辦法規定的民間團體，也能申請相關補助。

動保處表示，狗運動公園及狗活動區認養以1處為單位，認養期間1年，申請認養期間的基本維護及管理工作，包含草皮、環境及設施清潔與維護、垃圾清運、狗便袋補充及定期巡檢。

動保處建議有意認養民眾或團體，先搜尋市民服務大平台的「認養狗運動公園及狗活動區」網頁，想了解更多狗運動公園及活動區資訊，可至官網查詢。