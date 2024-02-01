新北多個泡湯及賞櫻秘境 還能順遊老街及地質景點

春節7天連假將來臨，不少民眾開始規畫走春行程，其中新北擁有眾多花海及泡湯秘境，像是淡水及石碇賞櫻完後還能逛老街，金山、貢寮及烏來等地泡完湯則可體驗當地地質秘境以及原民景點等。

觀旅局指出，新北有超過11區賞櫻勝地，也有各類櫻花，包含桃紅山櫻花、淡粉吉野櫻、富士櫻、昭和櫻與河津櫻，地點像是淡水天元宮，民眾賞完櫻還可至淡水海關碼頭造訪超俏皮的屁屁龍、三角龍等藝術裝置；石碇二格櫻花步道也是賞櫻的好地點，賞櫻後可至香火鼎盛的石碇「五路財神廟」參拜，也可順遊深坑老街品味當地豆腐料理文化。

觀旅局提到，冬春之際最適合和親朋好友體驗「新北山海湯」，其中金山因臨海且同時擁有海洋砂溫泉、硫磺泉、碳酸泉、鐵溫泉四種泉質，旅客可體驗不同泡湯樂趣，還能順遊神秘海岸、野柳地質公園、水尾漁港欣賞海景；貢寮的福容飯店擁有全台唯一「氯化物氫鹽泉」，淡琥珀色泉水具保濕養顏功能。

烏來則以碳酸氫鈉泉質聞名，其去角質及促進新陳代謝的功效，被譽為「美人湯」，泡完溫泉後不妨漫遊烏來老街品嚐泰雅原民美食，或前往烏來勇士廣場賞櫻，同時感受烏來瀑布的磅礡氣勢；或參訪烏來泰雅民族博物館、福山部落、雲仙樂園等景點，深入認識原民文化。