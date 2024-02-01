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新北多個泡湯及賞櫻秘境 還能順遊老街及地質景點

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
春節可至烏來賞櫻、走進福山部落探訪泰雅原民文化。圖／新北觀旅局提供
春節可至烏來賞櫻、走進福山部落探訪泰雅原民文化。圖／新北觀旅局提供

春節7天連假將來臨，不少民眾開始規畫走春行程，其中新北擁有眾多花海及泡湯秘境，像是淡水及石碇賞櫻完後還能逛老街，金山、貢寮及烏來等地泡完湯則可體驗當地地質秘境以及原民景點等。

觀旅局指出，新北有超過11區賞櫻勝地，也有各類櫻花，包含桃紅山櫻花、淡粉吉野櫻、富士櫻、昭和櫻與河津櫻，地點像是淡水天元宮，民眾賞完櫻還可至淡水海關碼頭造訪超俏皮的屁屁龍、三角龍等藝術裝置；石碇二格櫻花步道也是賞櫻的好地點，賞櫻後可至香火鼎盛的石碇「五路財神廟」參拜，也可順遊深坑老街品味當地豆腐料理文化。

觀旅局提到，冬春之際最適合和親朋好友體驗「新北山海湯」，其中金山因臨海且同時擁有海洋砂溫泉、硫磺泉、碳酸泉、鐵溫泉四種泉質，旅客可體驗不同泡湯樂趣，還能順遊神秘海岸、野柳地質公園、水尾漁港欣賞海景；貢寮的福容飯店擁有全台唯一「氯化物氫鹽泉」，淡琥珀色泉水具保濕養顏功能。

烏來則以碳酸氫鈉泉質聞名，其去角質及促進新陳代謝的功效，被譽為「美人湯」，泡完溫泉後不妨漫遊烏來老街品嚐泰雅原民美食，或前往烏來勇士廣場賞櫻，同時感受烏來瀑布的磅礡氣勢；或參訪烏來泰雅民族博物館、福山部落、雲仙樂園等景點，深入認識原民文化。

另外，觀旅局表示，新北山海湯今年首度推出「新北感溫祭短影音創作大賞」，共有高達16萬元總獎，民眾可至「新北感溫祭」活動官網了解。

金山可體驗不同泡湯樂趣，還能順遊水尾漁港，清澈乾淨、有金山八景之一「水尾泛月」的美名。圖／新北觀旅局提供
金山可體驗不同泡湯樂趣，還能順遊水尾漁港，清澈乾淨、有金山八景之一「水尾泛月」的美名。圖／新北觀旅局提供
新北擁有11區賞櫻勝地，民眾可在春節來場賞櫻之旅。圖／新北觀旅局提供
新北擁有11區賞櫻勝地，民眾可在春節來場賞櫻之旅。圖／新北觀旅局提供
烏來溫泉以去角質及促進新陳代謝的碳酸氫鈉泉質「美人湯」聞名。圖／新北觀旅局提供
烏來溫泉以去角質及促進新陳代謝的碳酸氫鈉泉質「美人湯」聞名。圖／新北觀旅局提供
春節來石碇五路財神廟求發財金，元寶造型金爐與樑柱讓信眾感受濃厚財氣。圖／新北觀旅局提供
春節來石碇五路財神廟求發財金，元寶造型金爐與樑柱讓信眾感受濃厚財氣。圖／新北觀旅局提供
新北蒔花好綻-2024花見櫻花季活動即將於2月5日至18日開跑。圖為淡水天元宮賞櫻示意圖。圖／新北觀旅局提供
新北蒔花好綻-2024花見櫻花季活動即將於2月5日至18日開跑。圖為淡水天元宮賞櫻示意圖。圖／新北觀旅局提供

新北 烏來 賞櫻

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