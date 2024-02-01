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7大類回收若不實 新北4月開罰

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北環保局公告7大類資源回收物新規，提醒民眾不要違規。圖／新北環保局提供
新北環保局公告7大類資源回收物新規，提醒民眾不要違規。圖／新北環保局提供

新北市環保局公告7大類資源回收物，包含廢乾淨塑膠袋、包裝用發泡塑膠（保麗龍）、廢玻璃容器、廢照明光源、廢乾電池、廢鉛蓄電池及易燃物，此7大類物品皆須分開單獨回收、不可與其他回收物混合交付，如以塑膠袋盛裝回收物，其外觀須為可辨明內容物透明或半透明材質。如未確實依前述規定回收，4月起環保局將依廢棄物清理法開罰，最重可處6000元罰鍰。

環保局表示，新北市去年9月12日公告「一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」，規定一般家戶排出的7大類資源回收物應確實分類，並單獨交付給清潔隊回收，公告去年10月1日生效，緩衝期6個月，4月1日起如經稽查發現未確實分開回收，環保局將依違反廢棄物清理法告發，處1200元以上6000元罰鍰。

環保局說明，單一材質且乾淨「廢塑膠袋」及「包裝用發泡塑膠」皆可回收再利用，但要非常乾淨且不得含有雜質，必須單獨分開交付給清潔隊，如有油漬或是有紙質標籤等雜物，後續無法製成塑膠再生料，便不可回收。

「廢玻璃容器」及「廢照明光源」因材質易破損，如破損可能造成危險、回收處理過程中割傷清潔隊員，亦須分開交付。

廢乾電池及行動電源、廢鉛蓄電池與易燃物（如打火機、瓦斯罐）等物品，如受到擠壓或摩擦容易產生爆炸危險，環保局要求務必單獨分開回收，高壓容器回收時更應遵守「完、包、警、收」4步驟確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收。

廢棄物 塑膠袋

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