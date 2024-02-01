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全國最大 板橋新月旗艦型非營利幼兒園 動工

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市立板橋國中校舍改建暨增設新月旗艦型幼兒園興建工程，昨天舉行動土典禮。記者杜建重／攝影
新北市立板橋國中校舍改建暨增設新月旗艦型幼兒園興建工程，昨天舉行動土典禮。記者杜建重／攝影

幼兒園名額一位難求，新北市長侯友宜昨主持板橋國中校舍改建暨增設新月旗艦型幼兒園興建工程動土，除國中校舍改建，將新建地上3層獨棟幼兒園，新月幼兒園擴增為18班，可收托400名幼生與2歲專班幼童，成為全國最大旗艦型非營利幼兒園。

另，教育局也在板橋浮洲親民公園文教用地規畫另一座18班收托400人旗艦型非營利幼兒園，預計年底前完成招標。

侯友宜表示，新北市重視教育建設，此次興建工程總經費達4.4億元，市府編列3.9億元預算及教育部補助5451萬元，拆除板橋國中老舊的校舍，新建地上3層幼兒園園舍及地上5層國中校舍各1棟，由於沒有地下工程，全案預計2025年5月完工。

教育局指出，板橋國中新建校舍採用「回」字型動線規畫，可獨立分區幼兒園與國中部，將環保永續精神融入校園建築，完工後預計取得銀級綠建築標章，營造永續校園。

幼兒園設計概念以「天空下的樹蔭樂園」為主題，八角樓外觀意象提升幼兒園趣味性，更規畫樹屋遊戲場、親子多功能活動室及天空運動場等空間，可結合幼兒園課程多元使用，完工後將可收托400名幼生，包含4班2歲專班。

新月非營利幼兒園所在地、板橋中正里長林煌益表示，板橋國中學區有12個里，先前非營利幼兒園只有7班，「真的搶翻天」，擴大規模能滿足周邊民眾需求，既然要鼓勵市民生孩子，相關照顧與配套要足夠，大家才敢生。

市議員黃淑君表示，板橋公幼比率低於全市平均，供不應求，配合板橋國中校舍改建，增設旗艦型幼稚園解決地方問題，幼稚園建置不只有擴大公幼輛，私幼協力也重要，如何協助私幼營運也是一大課題。

市議員江怡臻表示，新北市在校舍改建新建及幼托園所的需求龐大，以桃子腳學校校舍新建，中央僅負擔15%，新政府新國會即將上任，期盼苦不能苦孩子，窮不能窮地方，中央應該重新思考經費比率與政策方向，讓第一線教育能獲得更多的支持。

幼兒園 綠建築

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