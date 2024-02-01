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半百國父紀念館 首度閉館2年整修

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

歷經5年整修，國立歷史博物館將於2月21日對公眾開放。另一個台北市民的共同記憶—國父紀念館，主館則要在2月26日起休館暫停對外開放2年，展開整修工程，工期預計至2026年底；主館外的中山文化園區則維持正常運作不受影響。這也是國父紀念館開館逾半世紀以來，首次大規模整修與長期閉館。

國父紀念館表示，國父紀念館1972年開館以來，已超過半個世紀，部分設施老舊不堪使用，於2016年啟動整建工程，目前已經完成國際化優質展示空間及中山文化園區景觀改造，2月底將啟動「大會堂暨周邊設施升級工程」，針對大會堂本體及其周邊空間與設施，除了提升設施服務品質、強化現有功能外，並且更新表演舞台、後台、觀眾席、空調系統、表演設備及大會堂周邊設施等。

國父紀念館表示，因建築修繕及大會堂設施升級涉及機電、空調汰換及全面結構補強，將於2月26日起休館暫停對外開放，工期預計至2026年底。整修期間仍然將持續提供藝文服務，包含辦理館藏巡迴展；生活美學課程也將移至東方工商教室辦理。

國父紀念館表示，未來將運用創新模式推出線上展覽，陸續推出藝術市集、藝文表演、文化體驗、藝術導覽以及生態導覽等戶外文化活動。

紀念館 舞台 博物館

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