北市校園事件 通報增加、成案反降

台北市議員應曉薇昨天揭露，中正區某幼兒園去年12月發生教師情緒失控，不當管教學生，北市教育局接獲申訴後，竟然要到3月才有調查結果。她發現，校園通報事件連年增加，成案數反而下降，質疑教育局消極怠惰，要求檢討，並嚴審不適任教師。

北市教育局回應，考量該案須審慎檢閱監視器影片及訪談多位相關人員釐清事實，1月25日依調查處理辦法提送認定委員會，同意調查期限展延1個月，預計2月23日完成調查報告，依程序送交27日認定委員會決議。

教育局表示，有關個別校園事件調查成立與否，取決於經權責調查人員調查所釐清的個案實際情事而定，各校個案之間無因果關係、疑似通報數與事件成立數之間也沒有因果或固定比例關係。

應曉薇指出，該幼兒園老師要求6歲學童收傘，因學童理解能力有限，傘沒收好，老師失控苛責，家長起初引導學生向教師道歉，教師卻說「我為什麼要原諒你？」家長為孩子能被老師照顧關愛，再次道歉，沒想到教師向學生喊「你不要靠近我，你很可怕，你會打人」。

應曉薇說，家長事後欲調閱監視器釐清真相，校方卻以檔案遺失為由拒絕提供，後來透過派出所才取得監視器畫面；家長1月11日向教育局申訴、17日訪談家長與學生、29日訪談教師及相關人員，調查結果竟要等到3月5日才出爐。

應曉薇表示，去年12月事發後，校方未即時通報，教育局不知情，調查又拖延時程，「白話一點的意思是校長、老師要過年，沒空調查？」難以想像老師對待6歲特殊學童不僅沒同理心，還斥責刁難，有何資格擔任老師？

應曉薇調閱資料發現，北市各級學校2021至2023年間校園事件通報數連年增加，性平事件從962件增至1529件、不當管教66件上升至81件、霸凌從160件增為265件，但立案比例反而降低，質疑教育局倦怠、消極，應通盤檢討通報狀況。