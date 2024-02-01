歲出小刪0.97億 北市總預算過關

台北市長蔣萬安上任後首次編列的北市府總預算案昨天三讀審議通過，「歲出部分」計列史上最高的1908.09億元，審議後預算1907.12億元，僅小砍0.97億元，約減0.05%，是從民國87年以來，刪減金額及比率均最低的一次。蔣萬安下午特別到議會感謝議長、副議長、各黨團總召、書記長與各位議員的支持。

113年度台北市總預算案經審議結果，「歲入部分」計列1920.48億元，較原預算1842.29億元，淨增78.19億元；「歲出部分」計列1907.12億元，較原預算1908.09億元，刪減0.97億元。

蔣萬安表示，北市總預算案，歲出計列1907.12億元，較上年度增加132.22億元，除了因應113年度公教人員調薪4%、增加經費22.12億元外，市政推動包括補助地方教育發展基金增加32.42億元、辦理道路橋梁工程、公有建物與公共設施及相關物價調整，及老人健保費補助、發放中低收入老人生活津貼、重陽節禮金、低收入戶生活扶助、生育獎勵金、兒童托育補助，另外補助公車業者，票價與運價之間差額補貼、公共運輸定期票補貼款等。

蔣萬安表示，從硬體到軟體、從幼兒養育到長者照顧、對於弱勢族群的支持，市府團隊都投入更多關懷與照顧，特別感謝議會的支持，還有同意市府成立青年局；這次也如數通過第二預備金7.4億元，除了再次感謝外，未來市府一定會撙節動支。

蔣萬安說，市府團隊將會在各會審議通過的法定預算範圍內，要求所屬各機關全力執行，將各項重要的施政項目，例如捷運建設、社會住宅的興建、市場改建及完善、社會福利等工作，如期如質的順利完成，使台北市邁向跨世代宜居永續、族群共融共好、築夢、圓夢、實踐希望的國際首都。