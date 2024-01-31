北市府預算政黨協商 綠譴責北農設備費案「玩弄大家」

經過2天政黨協商，北市議會下午三讀通過蔣萬安任內首次總預算案，其中耗資189億元改建第一果菜及萬大魚類批發市場，明年再針對北農的冷鏈、拍賣系統等設備編列2.6億元。民進黨北市議會黨團總召簡舒培提譴責案，批評原本是借款案，借錢給北農及漁產公司墊付，市府甚至有提還款計畫，事後卻180度大轉變成為補助款，是玩弄大家嗎？

北市議會下午三讀通過蔣萬安總預算案，各黨團也針對政黨協商結果發表意見，簡舒培表示，產發局的第一漁果市場改建案，這筆預算就是魚果要跟市府借錢，但到政黨協商卻改為補助案，根本是開玩笑，因為不只市府到議會報告，連在委員會討論都是借款案，議會非常重視，卻沒想到此案出現大幅度改變，市府非常不負責任，這種態度應要譴責。

議長戴錫欽表示，依據朝野協商，主要政黨代表所表達意見，此案整個科目和實質報告，到朝野協商，確實有落差，針對市府此預算報告瑕疵，北市府應該檢討。

對於這次政黨協商，民眾黨北市議會黨團總召黃瀞瑩說，民眾黨支持市場改建，為穩定市場供需及維持食品安全，中央和地方都應該有角色，市府應該要要跟中央爭取補助。另對蔣萬安政見YouBike前30分鐘免費，預算通過，但她要求市府要推行此政策，應該先解決無車可借、無柱可還的狀況，否則應該要重新檢討。

國民黨北市議會黨團書記長王欣儀指出，各黨團政黨協商時都保持理性，替民眾權益把關，推動市政，讓這次政黨協商完成，不用動用表決。另對二備金原編列7.4億元全數通過，期待市府不要濫用。

針對借款的爭議，產發局長陳俊安表示，該筆預算在預算書科目上都是補助，議會所提到的爭議，係為針對補助後仍有不足的部分，研議後續怎麼處理，因此當時才討論用借款的方式。

針對民進黨團不滿該預算從市府代墊借款，協商變成補助案？台北市長蔣萬安說，市府一開始立場就很清楚，也有明確的法源依據，也就是批發市場交易法第12、14條規定，可以提供相關服務設備，當然要收取相關使用費。

蔣萬安說，過去民國97年也有相關前例，由市府全額出資13億元補助家禽批發市場，所以市府也有經過估算，後續如果提高相關使用費，市府每年可以增加收入、會有固定收入，這部分都有請產業局、市場處跟議會充分溝通。