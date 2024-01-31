九份昇平戲院慶開幕 引領民眾走進黃金歲月

新北市現存最老戲院「九份昇平戲院」，近期已完成修繕，今(31)日隆重開幕。活動由基隆長興呂師傅龍獅團及九份國小帶來熱鬧的表演，不僅為昇平戲院帶來新的氣象，也帶領民眾歡喜迎接氣宇軒昂的龍年，包括各界民意代表，地方耆老，里長等都來共襄盛舉。

昇平戲院雖在民國70年礦業逐漸沒落後歇業，卻因特殊的礦山風情，常吸引許多遊客前往造訪。民國100年重新啟用，由黃金博物館接手營運，成為多功能展演場域，透過復古售票口、老電影海報等，引領民眾走進過往的黃金歲月。

黃金博物館館長林文中表示，九份昇平戲院承載了日治時期及戰後初期的黃金山城娛樂記憶；自民國100年重新開放後，國內外遊客絡繹不絕。為了帶給民眾更優質的體驗，自去年啟動修繕工程，除了加強建物耐震能力外，也針對室內外空間及舞臺等進行調整，期待讓這座承載百年記憶的建物繼續扮演水金九的重要文化據點，讓特殊的歷史風華永續傳承。

慶祝昇平戲院重新開幕， 2月11日至14日年節期間播放河洛歌子戲《戲弄傳奇》；此外，年節期間，新北市文化局推出「好運吉祥龍總來」發送限量紅包、「龍光煥發過好年」拍貼巴士巡迴新北市各博物館；黃金博物館舉辦「雕龍畫鳳拓印趣」斗方拓印、「新春淘金真福氣」戳戳樂、「金的有好戲」街頭藝人演出。活動多元豐富，歡迎民眾到九份、金瓜石走春！