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重建日據職務宿舍2025竣工 串接周邊日式建築群

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
「齊東街53巷11號」為3棟建築保持最好的一棟。圖／台北市文化局提供
「齊東街53巷11號」為3棟建築保持最好的一棟。圖／台北市文化局提供

台北市中正區齊東街53巷及金山南路一段周遭座落日式建築群，不過，「齊東街53巷13號」歷史建築受颱風侵襲，尚待重建，北市文化局近期投入4100萬元，展開計畫並修繕補強「齊東街53巷11號、金山南路一段30巷12號」建物，預計2025年7月竣工，屆時與附近日式宿舍群串接，補上最後一塊拼圖。

北市文化局介紹，齊東街日式宿舍建築群落為日據時期，總督府所屬單位的不同階級職務宿舍，到了1945年國民政府遷台後，成為中央官員的宿舍。此次歷史建築「齊東街53巷13號」重建，是受2008年兩次強烈颱風侵襲，全數傾倒，只剩下台基。

文化局於建物倒塌前曾辦理調查研究及測繪，保留下重要歷史訊息，因此這次工程得以依照當年資料修復。建物南向立面保存齊全，以恢復舊貌為原則；北向立面則導入現代材料，採用透明透明雨淋板設計，以引入庭園景觀視野，內部不做隔間牆。

為了符合保存區日式宿舍的整體風貌，二樓的外部立面使用雨淋板，以減少對環境干擾，並增加三棟文資建物的行政服務及設備等再利用空間，將新增一棟RC造鋼構二層樓建築物，並針對全區景觀進行修整，新增無障礙坡道及戶外木作平台，串連4棟建物的參觀動線。

另外，2010年修復完成的「齊東街53巷11號」及「金山南路一段30巷12號」陸續10多年作為「台北琴道館」及「台北書畫院」對外開放，不過近期出現部分屋損，文化局針對基礎沉陷的位置修復及補強，並修繕床組、地坪、牆體、天花及屋面損壞。

文化局表示，完工後能與對街的7棟文資建物「台灣文學基地」串連。未來以促參方式進行可行性評估及先期規畫，透過分析評估，後續徵選最佳營運團隊，盼打造齊東街為台北市傳遞文化知識的門戶。

「齊東街53巷11號」現況。圖／台北市文化局提供
「齊東街53巷11號」現況。圖／台北市文化局提供
「齊東街53巷13號」，以及「齊東街53巷11號、金山南路一段30巷12號」完工模擬圖。圖／台北市文化局提供
「齊東街53巷13號」，以及「齊東街53巷11號、金山南路一段30巷12號」完工模擬圖。圖／台北市文化局提供

歷史建築 文化局 宿舍

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