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淡北道路2月2日開工 規畫3替代道路

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北市淡水區台2線淡金路與中正東路交叉路口是淡水地區最繁忙路口之一，每到尖峰時段必塞，也是未來淡北道路的起點。記者李成蔭／攝影
新北市淡水區台2線淡金路與中正東路交叉路口是淡水地區最繁忙路口之一，每到尖峰時段必塞，也是未來淡北道路的起點。記者李成蔭／攝影

新北淡水通往台北市的台2線塞車是日常，淡北道路推動28年經歷多任縣市首長，期間因環評問題頻卡關，終於在今年初動工，2月2日將由市長侯友宜主持開工。民眾憂交通黑暗期，新北工務局表示，規畫有3條替代道路，過年後會開全區說明會，設置相關指示牌，將衝擊降到最低。

台2線路寬不足，也是當地唯一聯外道路，路口多導致車流走走停停，有民眾因此耽誤就醫，地方將舒緩車流的淡北道路視為「救命道路」。

工務局統計，現有車流中，超過63%是從淡水新市鎮直接到台北市的車輛，其實早在台北縣時期即開始規畫淡北道路，橫跨4任首長，期間因環評問題頻卡關，甚至衍生訴訟，工程在去年7月決標，道路從討論到開工歷時28年。

工程浩大，「穿著衣服改衣服」是一大考驗，地方擔心道路縮減出現交通黑暗期，新工處工務科正工程司張哲銘表示，規畫3條替代道路，預計4月啟用。

3條替代道路分別為往淡水走中正東路－民生路－自強路（左）－民族路－竹林路－八勢路－中正東路；往台北走中正東路－民生路－自強路（右）－民族路－自強路－中正東路；往台北走淡金路－坪頂路－稻香路－大業路。

淡北道路工程總長5.45公里，未來從淡水往台北市，可望縮減一半行車時間，除起點及終點外，沒有其他出入口。新工處主秘黃崇豪說，道路中間設有避車彎及緊急疏散匝道，可讓大型救災車輛通過，緊急安全疏散不是問題。

工務局補充，淡北道路今年1月獲行政院核定修正建設計畫，總經費103.40億元由交通部及內政部籌措59.02億元，地方負擔44.38億元，規畫雙向4車道，通車後有助於台2線人本環境優化及調整空間分配，也導入智慧交控系統。

淡水 替代道路 北市

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