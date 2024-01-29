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汐止公所替代役送暖 為獨居長者打掃環境

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所替代役以實際行動協助獨居長者打掃居家環境，除舊佈新，並且也送上電暖毯及生活物資，讓長輩感到很溫暖。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所替代役以實際行動協助獨居長者打掃居家環境，除舊佈新，並且也送上電暖毯及生活物資，讓長輩感到很溫暖。 圖／觀天下有線電視提供

過年前家家戶戶都要大掃除，不過，有些長輩身體不好，要打掃整個家，卻很吃力，所以，汐止區公所替代役，在每年春節前，今(29)日就以實際行動協助獨居長者打掃居家環境，除舊佈新，並且也送上電暖毯及生活物資，讓長輩感到很溫暖。

就要過年了，汐止區公所帶著替代役男，並且結合當地里長、汐止消防隊、慈濟等單位，到獨居長輩家中進行歲末年終關懷及大掃除，第一站來到86歲的翁奶奶家，先送上電熱毯及一整箱的生活物資，翁奶奶說因為有些地方太高了，平時也清不到，很感謝大家來幫忙。

而接著一行人再前往了建成路98歲的江爺爺家，他因為年紀大了行動不便，公所替代役男今天備齊了工具幫忙打掃，有廚房清潔工具、窗戶刷、水桶、抹布等，了解長輩需求後，替獨居長者家裡煥然一新，而公所主秘也送上新北市政府熱騰騰的春聯「吉龍舞春」，也貼心的跟江爺爺說明，物資箱有那些物品，值得一提的是，今年消防隊也一起春節關懷，為長者家中安裝住警器，提醒用火用電安全。

替代役劉逸晉說，很榮幸可以在過年前參與汐止區公所的社會服務，幫獨居老人做一些清潔打掃的服務，希望長者都能過一個好年。

汐止區公所主秘陳堅榮表示，公所替代役在每年春節前以實際行動協助里內獨居長者打掃居家環境並陪伴長者聊天，展現老吾老以及人之老的精神，汐止共有165位獨居長者，公所平時每週致電關懷慰問，里長也會協助提供長者所需物資，今年公所也偕同汐止消防分隊為長者家中安裝住警器，邀請慈濟志工一起加入行善行列、以及清潔隊協助載運垃圾，公所也特地準備慰問品，電熱毯、伴手禮、物資箱等關懷問慰長者，祝福長者平平安安、身體健康。

汐止 獨居老人 長輩

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