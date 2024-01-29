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年前中和訪育幼院贈加菜金 陳建仁：提前介入高風險家庭

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
院童佳佳送給行政院長陳建仁一幅鯨魚在夜間噴水畫作，陳笑說有梵谷星空的味道。記者劉懿萱／攝影
院童佳佳送給行政院長陳建仁一幅鯨魚在夜間噴水畫作，陳笑說有梵谷星空的味道。記者劉懿萱／攝影

行政院長陳建仁今上午赴中和區圓通路大同育幼院慰問。陳致詞說，政府在強化社會安全網第二期計畫中，將提前介入高風險家庭，盼讓每一個孩子生活在幸福之中，並致贈年節慰問金給家扶與龍年小紅卡給孩子。新北副市長陳純敬則代表市長侯友宜致贈2萬元加菜金，另給每位院生500元超商禮券。

新北市中和區大同育幼院為家扶體系，已有70年歷史，以育幼安置、早期療育和社區服務為主，目前院內住有19位院童，陳建仁今上午在衛福部次長周志浩、立委江永昌及議員張嘉玲、張維倩陪同下訪問大同育幼院。

陳致詞說，他大學寒暑假曾參與台大慈幼社，在台北的大同育幼院擔任大哥哥陪伴孩子，跟孩子處得很好，那一段歲月讓他覺得很充實，即使到現在育幼院的一些小朋友，還會寫信給他，有些已經是爸爸、廚師甚至是老闆。

陳說，孩子是國家未來的主人翁，可以為社會帶來很多的光明，政府照顧幼兒、保障兒童的權利一向是不遺餘力，所以開始由0到6歲國家一起養，所有家庭一起照養這些小孩，且在強化社會安全網第二期計畫中，將提前介入高風險家庭，希望每一個孩子都能夠生活在幸福、安全的環境，並以寓言故事鼓勵孩子，學習點亮蠟燭的故事，讓自己成為發光發熱的人。

陳純敬說，感謝大同育幼院照顧一些無法在原生家庭生活成長的孩子，給予像家庭一樣的溫暖關懷。大同育幼院院長黃劍峯則表示，該院成立於1953年，去年才剛滿70周年，育幼院主要照顧離開原生家庭的孩子，給予心理創傷復原，課業輔導，才藝培養，並培力生活自立等。

新北副市長陳純敬（右一）給每位院生500元超商禮券。記者劉懿萱／攝影
新北副市長陳純敬（右一）給每位院生500元超商禮券。記者劉懿萱／攝影

育幼院 風險

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