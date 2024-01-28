林口公鄰28成垃圾堆還被違停 新北打造公園明啟用

新北幅員遼闊，不少閒置土地，其中位於林口的公鄰28鄰土地過往雜草叢生還遭占用，新北新工處藉綠美化打造公園，並設置體健設施，讓環境變為舒適又適合長者的友善活動空間；林口公鄰28公園目前已完工，預計明日開放啟用。

工務局指出，林口公鄰28公園位於林口區湖南里中正路及信義路交界處，考量附近居民多為中高齡住戶，去年9月由新工處開闢公園，原本雜草叢生、堆置大量廢棄物，以及遭違停車輛占用的髒亂環境，以綠美化整理，規畫體健、休憩座椅及無障礙步道等設施，整體工程已於一月底完工。