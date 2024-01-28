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林口公鄰28成垃圾堆還被違停 新北打造公園明啟用

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
林口公鄰28里公園開闢前，不僅雜草叢生堆置大量廢棄物且遭違停車輛占用。圖／新北工務局提供
林口公鄰28里公園開闢前，不僅雜草叢生堆置大量廢棄物且遭違停車輛占用。圖／新北工務局提供

新北幅員遼闊，不少閒置土地，其中位於林口的公鄰28鄰土地過往雜草叢生還遭占用，新北新工處藉綠美化打造公園，並設置體健設施，讓環境變為舒適又適合長者的友善活動空間；林口公鄰28公園目前已完工，預計明日開放啟用。

工務局指出，林口公鄰28公園位於林口區湖南里中正路及信義路交界處，考量附近居民多為中高齡住戶，去年9月由新工處開闢公園，原本雜草叢生、堆置大量廢棄物，以及遭違停車輛占用的髒亂環境，以綠美化整理，規畫體健、休憩座椅及無障礙步道等設施，整體工程已於一月底完工。

新工處說明，公鄰28鄰里公園總工程經費約768萬元，開闢面積1485平方公尺，考量當地居民需求，不僅清除地上占用物，還增加4組體健設施，設置休憩座椅區，更規畫無障礙坡道，將四周形成環狀步道人行空間，方便行動不便及長者使用。此外，透過加強植栽綠帶、排水系統，串聯開放性緩坡滯洪綠地，營造友善舒適的生活環境。

林口公鄰28公園考量附近居民多為中高齡住戶，去年9月由新工處開闢公園，並規畫體健、休憩座椅及無障礙步道等設施供居民使用。圖／新北工務局提供
林口公鄰28公園考量附近居民多為中高齡住戶，去年9月由新工處開闢公園，並規畫體健、休憩座椅及無障礙步道等設施供居民使用。圖／新北工務局提供
林口公鄰28里公園開闢前，不僅雜草叢生堆置大量廢棄物且遭違停車輛占用。圖／新北工務局提供
林口公鄰28里公園開闢前，不僅雜草叢生堆置大量廢棄物且遭違停車輛占用。圖／新北工務局提供
林口公鄰28鄰里公園將於明日開放啟用，新工處藉由綠美化的手法將原本閒置、髒亂的環境蛻變為舒適又適合長者的友善活動空間，讓附近居民享有更完善的休憩環境。圖／新北工務局提供
林口公鄰28鄰里公園將於明日開放啟用，新工處藉由綠美化的手法將原本閒置、髒亂的環境蛻變為舒適又適合長者的友善活動空間，讓附近居民享有更完善的休憩環境。圖／新北工務局提供
林口公鄰28公園考量附近居民多為中高齡住戶，去年9月由新工處開闢公園，並規畫體健、休憩座椅及無障礙步道等設施供居民使用。圖／新北工務局提供
林口公鄰28公園考量附近居民多為中高齡住戶，去年9月由新工處開闢公園，並規畫體健、休憩座椅及無障礙步道等設施供居民使用。圖／新北工務局提供

林口 綠美化 新北

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