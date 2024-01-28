孩子自己帶、送托補助差3.6倍 北市議員建議調高育兒津貼

行政院今年起調高托育補助，加上北市友善托育補助，家長每月送托孩子最高可獲1.8萬元，但若自己帶僅拿5000元中央育兒津貼。議員指兩者相差3.6倍，要求市府給全職媽媽額外的育兒津貼；社會局說，中央避免福利遷徙，要求不得加發，將向中央反映爭取。

中央調高0至2歲托育補助後，第一胎送托公托每月7000元、送托準公共托育服務者1.3萬元，加上北市友善托育補助，台北市民最高分別可獲1.1萬元及1.8萬元，但自己育兒僅獲中央育兒津貼5000元。

北市大安區一名許媽媽全職照顧2歲幼兒，她直言，政府不友善全職媽媽，福利受限，養孩子成本愈來愈多，中央卻僅提高托育補助，「難道媽媽不如保母？」萬華區一名全職媽媽劉小姐直呼「5000元光買尿布都不夠」，大部分全職媽媽覺得政府補助不公，尤其送托負面新聞頻傳，自己也會擔心孩子受到不當對待，許多媽媽放棄工作在家帶小孩。

市議員曾獻瑩說，少子化社會媽媽願意自己帶小孩，卻遭大小眼對待，社會局應檢討研議、調高育兒津貼。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟理事長陳怡朱也認為，政府投注資源增加托育服務，鼓勵父母進入就業市場，卻忽視許多家庭育兒不同選擇。

北市府社會局統計，北市未滿2歲嬰幼兒由家長或親屬自行照顧約7成，送托嬰中心或居家保母約3成；去年4萬897人領取中央育兒津貼，托育補助1萬3718人。

社會局表示，北市曾考慮加碼中央育兒津貼，但衛福部反對，若違反財政紀律恐增加市府財政負擔，但會持續向中央反映爭取。