快訊

NBA／Kobe逝世4周年紀念日這天 唐西奇狂飆73分率獨行俠險勝老鷹

超仙！方文琳同框24歲女兒 基因神複製引網暴動

準公幼崩壞／收費、薪資造假海撈補助款 投機園所多頭賺 退場機制在哪？

北台8縣巿四大超商幸福保衛站 侯友宜：盼跨大到全台

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
侯友宜致贈春聯跟福袋，感謝超商協助。記者江婉儀／攝影
侯友宜致贈春聯跟福袋，感謝超商協助。記者江婉儀／攝影

北台8縣市1月20日共同啟動幸福保衛站，新北市長侯友宜今到中和萊爾富-北縣員山店關心狀況，侯友宜表示，這是增加超商工作量，帶來很多麻煩，但感謝四大超商很有愛心，這可以建構更完整的社會安全網，也希望此模式可以擴大到全台。

侯友宜今先聽取簡報，再由萊爾富區經理胡球霞說明處理SOP，強調一定會讓有需要的學生吃飽，如實回報實際狀況，侯友宜最後致贈春聯跟福袋，感謝超商協助。

侯友宜表示，這其實是增加超商工作量，還要填表、傳真等行政流程，帶來很多麻煩，但他發現四大超商很有愛心，新北市溝通很久後，集結四大超商率先做這件事情，已經做了11年，所以他在北台八縣市平台提出這件事，後續要追蹤，不論教育、民政等系統都可列管家庭困境，餐的價格不是重點，這是可以建構更完整的社會安全網，照顧18歲以下的學生，得到更多支持力量，也希望這個模式未來可以擴大到全台。

凡設籍、就讀或在北台8縣市境內發生急難事由的18歲以下學童，可至統一、全家、萊爾富及OK超商求助取餐，希望透過北台共7503家超商門市，透過幸福保衛站守護區域內180萬位學童。18歲以下家遇急難學童飢餓時，可至超商求助取餐，選取飯、麵或麵包等主食餐點及不含酒精飲料，合計100元，並在店內食用。

萊爾富表示，孩子可能因家庭因素，無餐可吃而挨餓，萊爾富關懷急難學童，以同理心讓孩子可就近取得營養豐富餐點，幫助他們度過難關，公司響應新北幸福保衛站11年，此次加入跨縣市合作，希望與北台八縣市政府攜手共同關懷急難學童。

教育局表示，學童只要填寫基本資料，不須檢視證件，後續由超商通報縣市政府，再由縣市政府視個案情形挹注社福或教育資源。

北台8縣市1月20日共同啟動幸福保衛站，新北市長侯友宜今到中和萊爾富-北縣員山店關心狀況。記者江婉儀／攝影
北台8縣市1月20日共同啟動幸福保衛站，新北市長侯友宜今到中和萊爾富-北縣員山店關心狀況。記者江婉儀／攝影
北台8縣市1月20日共同啟動幸福保衛站，新北市長侯友宜今到中和萊爾富-北縣員山店關心狀況。記者江婉儀／攝影
北台8縣市1月20日共同啟動幸福保衛站，新北市長侯友宜今到中和萊爾富-北縣員山店關心狀況。記者江婉儀／攝影
北台8縣市1月20日共同啟動幸福保衛站，新北市長侯友宜今到中和萊爾富-北縣員山店關心狀況。記者江婉儀／攝影
北台8縣市1月20日共同啟動幸福保衛站，新北市長侯友宜今到中和萊爾富-北縣員山店關心狀況。記者江婉儀／攝影

超商 侯友宜

延伸閱讀

備齊龍年好運！來國民黨高市黨部可索政治大咖落款春聯

影／想讓蔣萬安變總統候選人？侯友宜讚年輕有為、積極負責任

謝票意外撞期！明天侯友宜、柯文哲都到高雄

談蔣萬安輔選多風靡 侯友宜幽默開玩笑：想讓他變總統候選人

相關新聞

影／北台八縣市啟動防護網 超商百元餐點供學童急難救助

源自警察跟超商合作兒童安全守護工作，新北市從102年起與統一、全家、萊爾富及來來超商合作成立幸福保衛站，成為社會安全網的...

北台8縣巿四大超商幸福保衛站 侯友宜：盼跨大到全台

北台8縣市1月20日共同啟動幸福保衛站，新北市長侯友宜今到中和萊爾富-北縣員山店關心狀況，侯友宜表示，這是增加超商工作量...

北市健康社宅文創季今登場 新年度青創戶徵選過完年啟動

北市府推動社宅發展不遺餘力，健康社宅是青年創新回饋計畫第一處實踐場域。青創團隊舉辦的年度活動「健康社宅文創季」今天登場，...

新北潛在廢車6.5萬輛 回收有獎

新北市去年移置廢棄機車7750輛及廢棄汽車225輛，較2022年及2021年分別減少9.3%及26.3%，不過環保局估，...

北市總預算審查 蔣萬安兩政見卡關

台北市長蔣萬安上任後，市府首度編列的總預算，昨在市議會大會討論，除了北市警局監視器傳輸費、台北市立動物園預算案未過，甚至...

陽明山保變住6-5住戶反對開發 籲蔣萬安搶救

陽明山保變住6-6開發案因環評遭撤銷卡關，但下方的住6-5案持續推進，有過半所有權人同意重劃開發，向北市府申請成立重劃會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。