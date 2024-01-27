捷運劍南路站大樓 整開案工程簽約

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北捷劍南路站多目標大樓利用原來劍南路站南側客運轉運站及廣場興建，規畫地下2層、地上22層複合式大樓提供辦公室、商場、教保中心、區民活動中心及景觀餐廳使用。記者蘇健忠／攝影
北捷劍南路站多目標大樓利用原來劍南路站南側客運轉運站及廣場興建，規畫地下2層、地上22層複合式大樓提供辦公室、商場、教保中心、區民活動中心及景觀餐廳使用。記者蘇健忠／攝影

北捷運文湖線劍南路站大樓工程整體開發案，昨辦工程簽約典禮，利用原來劍南路站南側客運轉運站及廣場興建，規畫地下2層、地上22層複合式大樓，總樓地板面積1萬3千餘坪，提供辦公室、商場、教保中心、區民活動中心及景觀餐廳使用，預計118年完工。

台北捷運去年辦理劍南路站多目標大樓工程招標，由春原營造股份有限公司、陳昆豐建築師事務所、永龍企業股份有限公司共同承攬，契約金額約42億元，預計於118年完工。

北捷指出，大樓北側連結未來捷運環狀線Y29站，Y29站完工後可直接串連社子島、士林、內湖科技園區、松山、信義等地區，將為大直地區帶來強大的發展動力，同時豐富大直商圈機能，轉變為新的都市核心。

市長蔣萬安昨出席典禮指出，未來會是北市大直的新地標，也跟市府團隊規畫打造15分鐘城市，也就是希望未來市民朋友用步行、騎乘15分鐘，可以滿足食衣住行育樂，不管是交通、居住、工作、就學、醫療、休閒運動，15分鐘內都可以到達。

蔣萬安說，去年7、8月去其他國家參訪，到新加坡、首爾、上海，看到這些國際一流城市，整個城市的規畫跟發展，都是朝向TOD概念，也就是大眾運輸捷運為導向的發展，北市除了上次已見證簽約的劍潭站，還有正在興建當的士林站，還有昨簽約劍南路站大樓。

捷運環狀線 大直 北捷

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