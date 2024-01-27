捷運劍南路站大樓 整開案工程簽約

台北捷運文湖線劍南路站大樓工程整體開發案，昨辦工程簽約典禮，利用原來劍南路站南側客運轉運站及廣場興建，規畫地下2層、地上22層複合式大樓，總樓地板面積1萬3千餘坪，提供辦公室、商場、教保中心、區民活動中心及景觀餐廳使用，預計118年完工。

台北捷運去年辦理劍南路站多目標大樓工程招標，由春原營造股份有限公司、陳昆豐建築師事務所、永龍企業股份有限公司共同承攬，契約金額約42億元，預計於118年完工。

北捷指出，大樓北側連結未來捷運環狀線Y29站，Y29站完工後可直接串連社子島、士林、內湖科技園區、松山、信義等地區，將為大直地區帶來強大的發展動力，同時豐富大直商圈機能，轉變為新的都市核心。

市長蔣萬安昨出席典禮指出，未來會是北市大直的新地標，也跟市府團隊規畫打造15分鐘城市，也就是希望未來市民朋友用步行、騎乘15分鐘，可以滿足食衣住行育樂，不管是交通、居住、工作、就學、醫療、休閒運動，15分鐘內都可以到達。

蔣萬安說，去年7、8月去其他國家參訪，到新加坡、首爾、上海，看到這些國際一流城市，整個城市的規畫跟發展，都是朝向TOD概念，也就是大眾運輸捷運為導向的發展，北市除了上次已見證簽約的劍潭站，還有正在興建當的士林站，還有昨簽約劍南路站大樓。