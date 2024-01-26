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新北各博物館公布年節活動 還可體驗限定走春拍貼巴士

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
文化局將復古巴士結合近年蔚為風潮的拍貼機，於2月11日至2月14日期間進駐新北五館一園及新北市美術館。記者江婉儀／攝影
文化局將復古巴士結合近年蔚為風潮的拍貼機，於2月11日至2月14日期間進駐新北五館一園及新北市美術館。記者江婉儀／攝影

今年是龍年，新北市文化局於春節期間推出「文化走春-龍在一起‧吉龍舞春」活動，規畫三大主題活動，以「好運吉祥龍總來」贈送以龍年限量紅包袋；以「龍光煥發過好年」打造初二至初五期間進駐7大場館之走春拍貼巴士；以「欣欣向龍走春趣」於新北藝文場館辦理應景表演、手作課程。

文化局表示，民眾在2月3日至2月7日期間至新北各館舍參與活動，即可獲得限量龍年特色紅包袋1組。而「龍光煥發過好年」將復古巴士結合近年蔚為風潮的拍貼機，於2月11日至2月14日期間進駐新北五館一園及新北市美術館，民眾可使用拍貼機將美好的記憶印製成照片留念，車內將有各館限定主題視覺畫框供民眾選擇。

民眾只要在走春巴士駐館當日，於該館文化商店消費，不限金額可獲得1張免費拍貼體驗券，各館限量60張。此外，民眾只要參加新北7大館舍臉書粉專拍照打卡活動，即可獲得龍趣味標語貼紙1份，各館還有線上抽獎送特色文創禮品。

另外，各博物館提供年節DIY體驗，十三行博物館以神獸與十三行出土考古文物為圖樣，民眾可製作充滿年味喜氣絹印吉祥畫；黃金博物館拓印春聯活動，壓印龍年特別圖案印章在春聯紙上。鶯歌陶瓷博物館自初二起辦理一系列Q萌龍工作坊課程，而林本源園邸推出喜洋洋羊毛氈織皂手作體驗，及龍耀林園-燈籠手作體驗課程。

淡水古蹟博物館則辦理集章活動，邀請民眾尋找隱藏於紅毛城、小白宮及滬尾礮臺的淡古聯萌可愛圖章，蓋上2024年福氣滿滿的圖案做收藏；新北市美術館首次推出年節「樂作作」活動，於年節開園期間舉辦隨到隨作工作坊，印製開運籤詩或御守，帶領民眾年節期間享受手作療癒的幸福。

今年是龍年，新北市文化局於春節期間推出「文化走春-龍在一起‧吉龍舞春」活動。記者江婉儀／攝影
今年是龍年，新北市文化局於春節期間推出「文化走春-龍在一起‧吉龍舞春」活動。記者江婉儀／攝影

黃金博物館 巴士 新北

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