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陽明山保變住有望回復保護區？ 北市府：通檢研議可行性

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
陽明山保變住開發與否，在當地討論已超過20年，不少居民認為不適合開發，喊話蔣市府回復為保護區。本報資料照片。
陽明山保變住開發與否，在當地討論已超過20年，不少居民認為不適合開發，喊話蔣市府回復為保護區。本報資料照片。

陽明山保護區變更住宅區（保變住）開發與否，在當地討論已超過20年，不少居民認為不適合開發，喊話蔣市府回復為保護區。北市府去年啟動全市通盤檢討，迄今已召開4場座談會，都發局表示，陽明山保變住能否變回保護區，市府將研議民眾意見，討論可行性。

北市早年發展快速，人口成長伴隨住宅需求增加，1979年都市計畫通盤檢討，將陽明山在內的25處保護區變更為住宅區。

台北市地政局土地開發總隊市地重劃科長黃佳雯表示，自辦市地重劃在進入實質開發前，大致分為三大階段，第一階段成立籌備會，須取得所有權人及其所有土地面積超過全區30%以上之同意；第二階段成立重劃會，須徵得所有權人及其所有土地面積超過全區50％以上之同意。

黃佳雯說，第三階段為申請核准實施市地重畫，市地重劃計畫草案亦須徵得區內地主及其土地面積過半數之同意。在這之前，陽明山保變住地區因屬山坡地開發，尚須通過環評審查、擬定細部計畫變更等事宜。

6個保變住案中，第一個走開發程序的是住6-6，北市環評委員會2020年決議開發商重辦環評，開發商不服，提訴願被駁回，提行政訴訟敗訴、可上訴。住6-5案目前進度僅至第一階段。北市府去年1月9日核准成立住6-5籌備會，該會同年11月已檢具相關文件向土開總隊申請成立重劃會，目前審查中。

土開總隊長黃群說，如經審查符合規定核准成立重劃會，重劃會後續尚須通過環評審查、自擬細部計畫及水土保持計畫並送核准後始准開發，市府將嚴格把關相關程序，督導自辦重劃案依法辦理。

都發局平均3至5年會辦理都市計畫通盤檢討一次，去年再度啟動，12月27日起公告徵求意見60天到2月24日，期間舉辦6場座談會，迄今已辦完4場，屆時將邀集相關單位開會討論方案，預計明年公開展覽。都市規劃科長蘇芯慧表示，先前僅是各行政區通盤檢討，士林區主要計畫第二階段最近一次公告實施是2022年10月24日。

蘇芯慧說，有關民眾提出希望回復保護區的意見，此次全市通盤檢討過程中，市府將研議民眾陳情意見，討論可行性。

保護區 北市 陽明山

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