冬日大啖富基漁港新鮮海味 魚市推滿額活動、限量抽獎

近日寒流來襲，新北市石門富基漁港供應現撈海產。年節將至，在地餐廳也推出冬季限定料理，還有外帶年菜，即日起開放訂購，還送500元商品抵用券一張及精美冰淇淋禮盒。魚市也將連2周末推出限量摸獎，有機會把龍蝦、龍虎斑帶回家。

富基魚市內的姊妹餐廳推出暖心海味料理，「鮑魚燉雞湯」海陸交織的飄香，搭配喝下肚的溫暖感，幸福滋味無法言喻，「古早味白鯧米粉鍋」真材實料，每一口都濃郁香醇，色香味十足。

新北市漁業處表示，姊妹餐廳也於年節推出兩款外帶年菜「歡喜團聚」(特價6500元)及「豪華套餐」(特價8800元)，其中「歡喜團聚」有海鮮佛跳牆、醬汁紅燒魚、避風塘炒蟹、錦繡五福拼盤及鮑魚燉雞湯，而「豪華套餐」菜色升級更為澎湃，有龍蝦蒜泥粄條、紅蟳米糕、清蒸龍虎斑及富貴圓蹄等，即日起至2月2日止訂購享早鳥優惠，贈送500元商品抵用券一張及精美冰淇淋禮盒。

漁業處表示，富基魚市在年節前的1月27日、28日及2月3日、4日，舉辦水攤消費滿3千元贈200元抵用券活動，並可抽獎乙次，每日抽出100組獎品，獎項包含龍蝦、龍虎斑、生魚片與魚酥等優質鮮貨與乾貨。