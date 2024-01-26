冬日大啖富基漁港新鮮海味 魚市推滿額活動、限量抽獎
近日寒流來襲，新北市石門富基漁港供應現撈海產。年節將至，在地餐廳也推出冬季限定料理，還有外帶年菜，即日起開放訂購，還送500元商品抵用券一張及精美冰淇淋禮盒。魚市也將連2周末推出限量摸獎，有機會把龍蝦、龍虎斑帶回家。
富基魚市內的姊妹餐廳推出暖心海味料理，「鮑魚燉雞湯」海陸交織的飄香，搭配喝下肚的溫暖感，幸福滋味無法言喻，「古早味白鯧米粉鍋」真材實料，每一口都濃郁香醇，色香味十足。
新北市漁業處表示，姊妹餐廳也於年節推出兩款外帶年菜「歡喜團聚」(特價6500元)及「豪華套餐」(特價8800元)，其中「歡喜團聚」有海鮮佛跳牆、醬汁紅燒魚、避風塘炒蟹、錦繡五福拼盤及鮑魚燉雞湯，而「豪華套餐」菜色升級更為澎湃，有龍蝦蒜泥粄條、紅蟳米糕、清蒸龍虎斑及富貴圓蹄等，即日起至2月2日止訂購享早鳥優惠，贈送500元商品抵用券一張及精美冰淇淋禮盒。
漁業處表示，富基魚市在年節前的1月27日、28日及2月3日、4日，舉辦水攤消費滿3千元贈200元抵用券活動，並可抽獎乙次，每日抽出100組獎品，獎項包含龍蝦、龍虎斑、生魚片與魚酥等優質鮮貨與乾貨。
來石門區不可錯過的人氣景點石門洞，不但是在地人氣地標，也是石門區名稱由來。百萬年前大屯火山群噴發後沖刷到海岸邊的岩層，長期日積月累受到海水侵蝕，後來經過地面抬升，形成一個約十多公尺高的天然「海蝕拱門」，石門洞兩側各有一個景觀平台，能360度遠眺海岸美景。其右前方還有一座白色情人橋，是情侶最佳觀浪與聽浪處。
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