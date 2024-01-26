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捷運劍南路站大樓工程簽約 蔣萬安：打造15分鐘城市

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
捷運劍南路站多目標大樓利用原來劍南路站南側客運轉運站及廣場興建，規劃地下2層、地上22層複合式大樓，總樓地板面積達1萬3千餘坪，提供辦公室、商場、教保中心、區民活動中心及景觀餐廳使用。記者蘇健忠／攝影
捷運劍南路站多目標大樓利用原來劍南路站南側客運轉運站及廣場興建，規劃地下2層、地上22層複合式大樓，總樓地板面積達1萬3千餘坪，提供辦公室、商場、教保中心、區民活動中心及景觀餐廳使用。記者蘇健忠／攝影

台北捷運文湖線劍南路站大樓工程整體開發案，上午舉辦工程簽約典禮。台北市長蔣萬安指出，這裡未來會是北市大直的新地標，也跟市府團隊規畫打造15分鐘城市一致，也就是希望未來市民朋友用步行、騎乘15分鐘，可以滿足食衣住行育樂，不管是交通、居住、工作、就學、醫療、休閒運動，15分鐘內都可以到達。

蔣萬安說，去年7、8月去其他國家參訪，到新加坡、首爾、上海，看到這些國際一流城市，整個城市的規畫跟發展，都是朝向TOD概念，也就是大眾運輸捷運為導向的發展，目前台北市除了上次已見證簽約的劍潭站，還有正在興建當的士林站，還有今天簽約的裡規畫的劍南路站大樓。

蔣萬安說，未來這裡不只是有商場辦公，還結合了各項公共服務設施，有教保中心、區民活動中心，未來就城市的規畫，市府要運用台北市獨有的優勢，綿密的捷運網絡以及場站，強化帶動區域的發展，這裡未來會是大直地區的新地標。

蔣萬安說，未來市民的需求，15分鐘內都可以到達，串聯各個TOD場站的開發，把它整個城市打造成為更宜居舒適、方便的環境，今天劍南路站多目標大樓工程正式簽約，預計118年完工，也請區長、里長們協助，在整個施工過程當中，與地方的溝通跟協調，盡量把對周遭民眾居住交通，生活的不便跟衝擊降到最低。

北捷指出，捷運文湖線劍南路站多目標大樓工程案簽約，利用捷運便利優勢，可望帶動整體區域發展；大樓北側連結未來捷運環狀線Y29站，Y29站完工後可直接串連社子島、士林、內湖科技園區、松山、信義等地區，將為大直地區帶來強大的發展動力，同時豐富大直商圈機能，轉變為新的都市核心。

北捷董事長趙紹廉指出，捷運劍南路站多目標大樓利用原來劍南路站南側客運轉運站及廣場興建，規畫地下2層、地上22層複合式大樓，總樓地板面積1萬3千餘坪，提供辦公室、商場、教保中心、區民活動中心及景觀餐廳使用。

台北捷運於112年辦理劍南路站多目標大樓工程招標，由春原營造股份有限公司、陳昆豐建築師事務所、永龍企業股份有限公司共同承攬，契約金額約42億元，預計於118年完工。

台北市長蔣萬安（右四）上午出席捷運劍南路站多目標大樓工程簽約典禮，見證臺北捷運董事長趙紹廉（左四）與春原營造董事長蔡宗憲（左三）正式簽約。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（右四）上午出席捷運劍南路站多目標大樓工程簽約典禮，見證臺北捷運董事長趙紹廉（左四）與春原營造董事長蔡宗憲（左三）正式簽約。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午出席捷運劍南路站多目標大樓工程簽約典禮受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席捷運劍南路站多目標大樓工程簽約典禮受訪。記者楊正海／攝影

捷運環狀線 大直 文湖線

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