快訊

羅淑蕾為「誰摔死了李新」影片提告 盛竹如「錄旁白」誹謗有罪定讞

澳網／大逆轉！化解對手冠軍點 謝淑薇搶下生涯混雙首冠 

國會龍頭戰邀藍綠候選人座談 柯文哲：團進團出、違者開除黨籍

新北土城5.8億地下停車場啟用 下周起免費停一個月

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市新工處耗資5.8億元新建新北高工地下停車場，提供217格汽車位、733格機車位。記者李定宇／攝影
新北市新工處耗資5.8億元新建新北高工地下停車場，提供217格汽車位、733格機車位。記者李定宇／攝影

為紓解新北市土城區民眾停車需求和鼓勵捷運轉乘，新北市新工處耗資5.8億元新建新北高工地下停車場，提供217格汽車位、733格機車位，新北市長侯友宜今前往視察，宣布該停車場將自下周一（29日）起試營運免費停車一個月，讓春節返鄉的市民可以安心停車。

侯友宜今天前往新北高工地下停車場視察，他表示新北高工地下停車場鄰近捷運海山站，有大量機車臨停轉乘需求之外，附近大多是10年以上老社區，停車空間相當有限，交通局爭取前瞻補助加上市府停管基金5億8千萬餘元，進行新北高工運動場改建計畫，闢建地下3層停車場，提供217格汽車停車位、733格機車停車位。另外一樓新建3座頂蓋風雨球場和1.5座戶外空間球場，提供民眾停車空間外，也提升校園運動設施設備品質。

交通局長鍾鳴時表示，市府團隊並改造停車場周邊交通環境，包括增設YouBike2.0租賃站、留設黃線停等區及自行車區優化捷運海山站通行環境。場內最新式車牌辨識系統，由AI校正快速通關後，透過車位在席系統、智慧尋車機、多元繳費系統及監控設備，提供民眾停車服務。

另外，於疫情期間板橋區華江一路及華江七路交叉口旁公有地闢建做為「防疫計程車隊值勤整備及消毒場地」，隨疫情解封規劃為板橋江翠段102地號停車場，可提供121格汽車停車位、27格機車停車位，也同樣在下周一起試營運，開放免停車一個月。

交通局表示，新北高工地下停車場和板橋江翠段102地號停車場均自3月1日起正式營運，新北高工地下停車場費率為汽車臨停每小時30元，月票3500元；機車臨停每次20元，月票300元；板橋江翠段102地號停車場汽車臨停每小時20元，月票2500元；這2處停車場月票登記及抽籤作業辦法已公告於交通局網站。

停車場一樓新建3座頂蓋風雨球場和1.5座戶外空間球場。記者李定宇／攝影
停車場一樓新建3座頂蓋風雨球場和1.5座戶外空間球場。記者李定宇／攝影
停車場設置電動汽、機車充電位。記者李定宇／攝影
停車場設置電動汽、機車充電位。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今宣布該停車場將自下周一（29日）起試營運免費停車一個月。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今宣布該停車場將自下周一（29日）起試營運免費停車一個月。記者李定宇／攝影

停車場 車位 捷運

延伸閱讀

消防員洩個資涉貪 新北：強化救護系統資安保密

1200月票記名悠遊卡遺失 北市交通局宣布明起可按比例退費

綠營批公托嬰窒息遭市府鎖消息 新北：司法調查階段

影／免費停車一整年 竹東轉運站地下停車場19日啟用

相關新聞

影／新北高工停車場29日試營運 侯友宜盼能銜接捷運通勤族

新北市長侯友宜上午視察土城區新北高工地下停車場，侯友宜表示這裡的進出人口大概有四萬人，搭捷運的很多，所以在新北高工地下開...

新北土城5.8億地下停車場啟用 下周起免費停一個月

為紓解新北市土城區民眾停車需求和鼓勵捷運轉乘，新北市新工處耗資5.8億元新建新北高工地下停車場，提供217格汽車位、73...

坪林水源特定區發布實施 異見多

大台北水源特定區占新北市面積三分之一，新北城鄉局為兼顧水源區發展及民眾權益，昨發布實施占地55公頃的坪林水源特定區計畫，...

機車族福音 重陽橋增專用引道分流

重陽橋是連接新北市三重區及台北市士林區的重要橋梁，三重民眾騎機車只能從自強路匝道上橋，導致自強路、仁義街口常塞車，新北市...

改建全國首座綠建庇護園區 育成洗車、餐廳221暫別

育成社會福利基金會致力為心智、身心障礙者提供全人服務，20多年前為幫助障礙者就業、融入社會、減輕家庭負擔，在台北市建國高...

台北人共同回憶！育成洗車餐廳暫別高架橋下 建庇護園區114年回歸

建國高架橋下的育成洗車中心及餐廳是北市最溫暖街景，也是台北人共同回憶，但專業洗車與buffet美食將暫別，預計原址興建全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。