新北土城5.8億地下停車場啟用 下周起免費停一個月

為紓解新北市土城區民眾停車需求和鼓勵捷運轉乘，新北市新工處耗資5.8億元新建新北高工地下停車場，提供217格汽車位、733格機車位，新北市長侯友宜今前往視察，宣布該停車場將自下周一（29日）起試營運免費停車一個月，讓春節返鄉的市民可以安心停車。

侯友宜今天前往新北高工地下停車場視察，他表示新北高工地下停車場鄰近捷運海山站，有大量機車臨停轉乘需求之外，附近大多是10年以上老社區，停車空間相當有限，交通局爭取前瞻補助加上市府停管基金5億8千萬餘元，進行新北高工運動場改建計畫，闢建地下3層停車場，提供217格汽車停車位、733格機車停車位。另外一樓新建3座頂蓋風雨球場和1.5座戶外空間球場，提供民眾停車空間外，也提升校園運動設施設備品質。

交通局長鍾鳴時表示，市府團隊並改造停車場周邊交通環境，包括增設YouBike2.0租賃站、留設黃線停等區及自行車區優化捷運海山站通行環境。場內最新式車牌辨識系統，由AI校正快速通關後，透過車位在席系統、智慧尋車機、多元繳費系統及監控設備，提供民眾停車服務。

另外，於疫情期間板橋區華江一路及華江七路交叉口旁公有地闢建做為「防疫計程車隊值勤整備及消毒場地」，隨疫情解封規劃為板橋江翠段102地號停車場，可提供121格汽車停車位、27格機車停車位，也同樣在下周一起試營運，開放免停車一個月。