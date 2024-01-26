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首次編總預算 蔣萬安：加強溝通說明

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安受訪談到北市府議會預算。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安受訪談到北市府議會預算。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安上任後，首度編列總預算，近期送到議會審議，不過，仍有諸多爭議性案件待大會討論。蔣萬安今天出席活動表示，仍感謝議長、議員給予的支持建議，針對預算會再加強溝通。北市議會議長戴錫欽也說，下午持續預算二讀會審查，誠心溝通勢必能完成。

蔣萬安表示，感謝預算審查過程中，議長和議員給予的支持及提供建議，都會採納，同時，預算的審查過程會加強溝通，議員有需要進一步資料都會給予了解，面對問題解決問題，期盼新的一年能送給市民朋友圓滿新年禮物。

戴錫欽說，雖然有些是前朝待解問題，不過蔣萬安市長上任一年多來，大家能看見魄力和決心，像是大巨蛋一年內完工、辦理亞錦賽，現在市府重大預算，延續前朝也好、新編的也好，朝野議員加強溝通。

他也說，蔣萬安市長會責成相關局處，橫向溝通的聯繫、加強局處對預算的說明，下午持續預算二讀會審查。

蔣萬安 戴錫欽

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