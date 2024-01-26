坪林水源特定區發布實施 異見多

大台北水源特定區占新北市面積三分之一，新北城鄉局為兼顧水源區發展及民眾權益，昨發布實施占地55公頃的坪林水源特定區計畫，盼兼顧水源保護及地方發展，民代憂心開放茶廠面積太小不利茶農發展。城鄉局強調，管制、開放會嚴格把關，地方意見也會納入審查範圍。

大台北水源特定包括坪林水源，還有占地864公頃的新店水源、6萬9千公頃的台北水源及120公頃的烏來水源4處。新北市城鄉局昨發布實施的坪林水源實施內容，涉及分區調整，如新增機關用地供坪林公所改建需求、保安保護區放寬得設置農糧產品加工室。

另外，保安保護區可供設置步道、涼亭、眺望台、廁所等，盼兼顧環境保護以及地方發展。

另烏來水源特定區計畫已完成審議提報內政部核定，新店水源、台北水源特定區計畫尚在內政部都委會審議。烏來居民最關切的包括原民自住、溫泉產專區變更審查要點，除讓烏來區原住民可於保安保護區內原民保留地內作自用住宅使用，也將輔導列管的24家溫泉旅館遷至合法區域。

不過坪林水源特定區計畫發布實施，各界看法分歧，市議員黃心華指出，坪林茶農改良栽種技術降低汙染與排碳，坪林茶廠發展仍受到水源特定區嚴格限制，新實施坪林水源都市計畫雖放寬部分茶葉加工廠面積，但面積有限難符合製茶需求。

環境法律人常務理事、律師張譽尹質疑茶葉加工廠如何處理汙水，放寬烏來保安保護區做自宅使用也可能增加環境負荷，汙水管制等審查機制不可輕忽。