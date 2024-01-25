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持續低溫！瑞芳區長訪視獨居長者送禦寒物資

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區區長楊勝閔帶著禦寒物資和新北市春聯到府關懷慰問獨居長輩，讓長者感到備感溫馨。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區區長楊勝閔帶著禦寒物資和新北市春聯到府關懷慰問獨居長輩，讓長者感到備感溫馨。圖／觀天下有線電視提供

這星期低溫特報寒流來襲，東北角地區溫度大約在十度左右，為了關心地方長者，瑞芳區區長楊勝閔率領著同仁還有志工，在里長的陪同下，今(25)日帶著禦寒物資和新北市春聯到府關懷慰問獨居長輩，讓長者感到備感溫馨。

龍山里里長陳志強說，里內目前有14位獨居長者，這些長者平時一人居住，雖然生活起居都可以自己來，但陪伴還是很重要，因此自己時不時也會到長者家中噓寒問暖，這次寒流來襲，也感謝區公所團隊及志工一起來關心獨居長者，讓長者都很開心。

瑞芳區區長楊勝閔說，在寒流來襲之前，就有發送一些物資給獨居長輩，這幾天氣溫大約只有十度左右，今天到府訪視長輩，也關心長輩是否有使用暖暖包等物資，也希望長輩當用則用不要省，如果還有需求都可以向公所來申請領取。另今天也帶了新北市「吉龍舞春」春聯，和長者們分享春聯的意涵，長者紛紛覺得相當有趣。

長輩 獨居 春聯 寒流 暖暖包

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