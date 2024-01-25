持續低溫！瑞芳區長訪視獨居長者送禦寒物資

這星期低溫特報寒流來襲，東北角地區溫度大約在十度左右，為了關心地方長者，瑞芳區區長楊勝閔率領著同仁還有志工，在里長的陪同下，今(25)日帶著禦寒物資和新北市春聯到府關懷慰問獨居長輩，讓長者感到備感溫馨。

龍山里里長陳志強說，里內目前有14位獨居長者，這些長者平時一人居住，雖然生活起居都可以自己來，但陪伴還是很重要，因此自己時不時也會到長者家中噓寒問暖，這次寒流來襲，也感謝區公所團隊及志工一起來關心獨居長者，讓長者都很開心。

瑞芳區區長楊勝閔說，在寒流來襲之前，就有發送一些物資給獨居長輩，這幾天氣溫大約只有十度左右，今天到府訪視長輩，也關心長輩是否有使用暖暖包等物資，也希望長輩當用則用不要省，如果還有需求都可以向公所來申請領取。另今天也帶了新北市「吉龍舞春」春聯，和長者們分享春聯的意涵，長者紛紛覺得相當有趣。