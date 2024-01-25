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家家戶戶除舊佈新 三芝公所邀大師揮毫贈春聯

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區公所舉辦大師揮毫贈春聯活動，讓民眾能夠索取回家，為家門來佈置，增添喜慶的年節的氛圍。圖／紅樹林有線電視提供
三芝區公所舉辦大師揮毫贈春聯活動，讓民眾能夠索取回家，為家門來佈置，增添喜慶的年節的氛圍。圖／紅樹林有線電視提供

農曆年節將近，大掃除除舊佈新時，都要換上新的春聯。三芝區公所在農曆年節之前舉辦大師揮毫贈春聯活動，貼心準備各式由大師寫下的特別春聯與門聯，讓民眾能夠索取回家，為家門來佈置，增添喜慶的年節的氛圍。

三芝區長賴小萍說，過年前民眾都會有除舊佈新替換春聯的需求，因此為了便民，每年公所都會邀請書法大師謝瑞黃老師以及他的子弟兵一起來為民眾寫春聯，不論是龍年的吉祥話、特殊寓意的組合字或是民眾自行攜帶對聯讓大師現場寫下，各種對於春聯的需求都能為大眾來滿足。

今年龍年的揮毫活動，公所大廳由謝瑞煌老師寫下各個不同的龍年賀詞與字體佈置，瞬間就喜氣、充滿了年味。並且在活動開始前，由謝瑞煌老師與區長及議員、貴賓一起進行開筆儀式，寫下祥龍獻瑞萬戶迎春的吉祥話，獻給到場索取春聯的民眾滿滿春節祝福。

三芝區長賴小萍指出，除了大師揮毫寫下的各式春聯，還要特別介紹今年市府印製的龍年春聯所代表寓意，是祝福民眾在兔年大發財，而接續的龍年能夠錢財都有餘，也歡迎民眾到公所索取『吉龍舞春』春聯，為家門佈置，許下新的一年富足有餘、龍舞幸福的新希望。

春聯 大掃除 春節

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