快訊

整理包／長榮罷工卡到出國怎麼辦？機票、團費能退嗎？旅客自救辦法一次看

德牧回鄉下被「在地小流氓」逼到牆角霸凌嚇到貼壁狂抖！網笑：牠們還沒你腿高

獨／民眾黨中評會通過「黃珊珊條款」 禁不分區立委雙重黨籍

機車族有福！騎上重陽橋不用再塞車 2.1億增引道2月完工

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
重陽橋為連接新北市三重區及台北市士林區的重要橋梁，不過，三重民眾騎機車只能從自強路匝道上橋，導致自強路、仁義街口經常塞車。記者張曼蘋／攝影
重陽橋為連接新北市三重區及台北市士林區的重要橋梁，不過，三重民眾騎機車只能從自強路匝道上橋，導致自強路、仁義街口經常塞車。記者張曼蘋／攝影

重陽橋為連接新北市三重區及台北市士林區的重要橋梁，不過，三重民眾騎機車只能從自強路匝道上橋，導致自強路、仁義街口經常塞車，新北市府花約2.1億元，在環河北路2段增設專用引道，盼分流機車問題。新北市長侯友宜今視察工程進度，表示預計2月完工，3月就能通車。

新工處長王益翔說明，重陽橋機車引道工程經費約2.1億元，長度500公尺、車道淨寬2.5公尺，工程位於環河北路2段旁鄰近既有蘆洲堤防，新設引道銜接既有重陽主橋，目前正在進行工程最後「隔音牆安裝」與「橋梁上附屬設施工項」等收尾工作，預計今年2月完工。

侯友宜表示，從三重到台北，重陽橋上經常汽機車混雜且非常壅塞，為了解決壅塞交通問題，特別從重陽橋的環河北路2段新建機車引道，紓解從三重到台北的汽機車壓力，目前工程進度已經超前，希望3月可以通車，紓解自強路往台北的汽機車流量問題。

工務局長祝惠美指出，這個專用引道工程，可藉由分流方式降低自強路口汽、機車車流交織問題，經交通評估可移轉自強路匝道約3成的機車數量，有效紓緩自強路與仁義街口機車量，提升道路服務水準。

地方里長表示，自強路、仁義街口在上下班時間經常塞車，而重陽橋這段就連平常非尖峰時間也很塞，希望市府可以協助解決。

立委林淑芬表示，這個工程對於地方是好的，但目前僅能改善少部分交通壅塞問題，另常有民眾反映上重陽橋時，汽機車會有一段路有視線死角，交會時，駕駛容易沒看到機車族，等到發現時就已經很接近，希望市府可以協助改善。議員黃桂蘭則稱讚市府的工程進度，表示這個機車專用引道完工後，相信可以解決絕大多數的機車族困擾。

新北市長侯友宜今視察工程進度，表示預計2月完工、3月就能通車。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今視察工程進度，表示預計2月完工、3月就能通車。記者張曼蘋／攝影
三重民眾騎機車只能從自強路匝道上橋，導致自強路、仁義街口經常塞車。記者張曼蘋／攝影
三重民眾騎機車只能從自強路匝道上橋，導致自強路、仁義街口經常塞車。記者張曼蘋／攝影
新北市府花約2.1億元，在環河北路2段增設專用引道，盼分流機車問題。記者張曼蘋／攝影
新北市府花約2.1億元，在環河北路2段增設專用引道，盼分流機車問題。記者張曼蘋／攝影
新北市府花約2.1億元，在環河北路2段增設專用引道，盼分流機車問題。記者張曼蘋／攝影
新北市府花約2.1億元，在環河北路2段增設專用引道，盼分流機車問題。記者張曼蘋／攝影

塞車 侯友宜 機車族 車道

延伸閱讀

影／公托嬰孩疑遭口罩悶死 侯友宜表遺憾

公托戴口罩疑悶死嬰 侯友宜首談表遺憾：跟疾管署統一步驟

國九生割頸案奠禮氣球飄揚 潘文忠、侯友宜將出席公祭

挺侯友宜恐遭民進黨開除黨籍 黃文峯點名這2人怒嗆「忘恩背義」

相關新聞

機車族有福！騎上重陽橋不用再塞車 2.1億增引道2月完工

重陽橋為連接新北市三重區及台北市士林區的重要橋梁，不過，三重民眾騎機車只能從自強路匝道上橋，導致自強路、仁義街口經常塞車...

新北消防二大隊、新莊分隊疑洩個資遭搜索 侯友宜：該嚴辦就嚴辦

新北市消防局第二大隊、新莊分隊共7名消防員，疑似通報訊息給特定殯葬業者，廉政署今上午派員前往第二大隊部、新莊分隊搜索，查...

公托男嬰戴口罩窒息 綠要求新北市府說清楚、藍籲別政治操作

新北1名11個月男嬰疑似因戴口罩致死，新北市議會民進黨團今舉行記者會，要求新北市社會局盡快公開說明行政調查結果，更應提升...

快過年了總預算還沒過 蔣萬安指示：有問題一定設法解決

台北市議會今舉辦第14屆議員就職周年二手衣義賣所得捐贈儀式，市長蔣萬安先前捐的2件棒球衣以50萬元高價賣出。不過北市府今...

坪林水源特定區今發布實施 6重點兼顧環境及民眾權益

大台北水源特定區占新北面積3分之1，城鄉局為兼顧水源區發展及民眾權益，今發布實施坪林水源特定區計畫，強化6重點加強水源保...

大巨蛋中職例行賽每場租300萬？ 蔣萬安澄清：網路的傳聞

中職新球季3月30日開打，傳出剛啟用的台北大巨蛋，一場中職例行賽場租就要300萬元，進退場還要各付150萬元，有球評在社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。