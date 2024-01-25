機車族有福！騎上重陽橋不用再塞車 2.1億增引道2月完工

重陽橋為連接新北市三重區及台北市士林區的重要橋梁，不過，三重民眾騎機車只能從自強路匝道上橋，導致自強路、仁義街口經常塞車，新北市府花約2.1億元，在環河北路2段增設專用引道，盼分流機車問題。新北市長侯友宜今視察工程進度，表示預計2月完工，3月就能通車。

新工處長王益翔說明，重陽橋機車引道工程經費約2.1億元，長度500公尺、車道淨寬2.5公尺，工程位於環河北路2段旁鄰近既有蘆洲堤防，新設引道銜接既有重陽主橋，目前正在進行工程最後「隔音牆安裝」與「橋梁上附屬設施工項」等收尾工作，預計今年2月完工。

侯友宜表示，從三重到台北，重陽橋上經常汽機車混雜且非常壅塞，為了解決壅塞交通問題，特別從重陽橋的環河北路2段新建機車引道，紓解從三重到台北的汽機車壓力，目前工程進度已經超前，希望3月可以通車，紓解自強路往台北的汽機車流量問題。

工務局長祝惠美指出，這個專用引道工程，可藉由分流方式降低自強路口汽、機車車流交織問題，經交通評估可移轉自強路匝道約3成的機車數量，有效紓緩自強路與仁義街口機車量，提升道路服務水準。

地方里長表示，自強路、仁義街口在上下班時間經常塞車，而重陽橋這段就連平常非尖峰時間也很塞，希望市府可以協助解決。