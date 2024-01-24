寒假學齡童免費塗氟至2月2日 北市聯醫周六加開3診次

台北市立聯合醫院每年寒暑假提供6至12歲學齡兒童免費塗氟，今年寒假即日起開放至2月2日，家長可帶孩子前往各院區掛號。聯醫表示，為方便周間上班、周末休假的家長，1月27日周六上午加開3診次，和平、婦幼以及仁愛院區均提供免費塗氟服務。

聯醫口腔醫學部主任李雅玲指出，齲齒是學童罹患率最高的口腔疾病，衛福部調查顯示2至3歲小朋友的蛀牙率約31%、6歲增到79%，患有身心障礙或發展遲緩者則因不懂刷牙技巧，蛀牙率高達95%。兒童寒暑假容易接觸較多甜食，若未做好口腔照護，恐容易罹患蛀牙。

她說，蛀牙成因可分為牙齒、細菌、食物和時間四大因素，塗氟可增加牙齒對酸的抵抗力、抑制細菌生長和新陳代謝，好比為牙齒穿上防彈衣，減少蛀牙機會，氟化物施用如飲水加氟、食鹽加氟、局部塗氟、含氟漱口水、含氟牙膏。

李雅玲表示，學齡兒童牙齒表面局部塗氟是目前經評估有效預防蛀牙方法之一，每半年一次塗氟、正確刷牙、維持良好口腔衛生及飲食習慣，能有效的預防蛀牙產生。

為降低齲齒率、落實北市府公共衛生政策，聯醫今年寒假舉辦6至12歲學齡兒童免費塗氟活動，即日起至2月2日，周一至周五上午9點至11點30分、下午1點30分至4點，和平、婦幼、中興、陽明、忠孝、仁愛各院區同步實施。

聯醫提醒，設籍北市學童在家先將牙齒刷乾淨，再至醫院塗氟服務，家長記得攜帶健保卡、戶口名簿與牙刷至醫院掛號，但不需繳交掛號費。