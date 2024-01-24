快訊

被烏軍擊落？俄國防部：載65名烏軍戰俘運輸機墜毀 燒成火球影片曝光

「賀瓏夜夜秀」來賓調侃身障者恐違法 是否開罰？衛福部表態了

秀肌肉？共軍公布山東艦近日完成一系列訓練任務

寒假學齡童免費塗氟至2月2日 北市聯醫周六加開3診次

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立聯合醫院每年寒暑假提供6至12歲學齡兒童免費塗氟，今年寒假即日起開放至2月2日，家長可帶孩子前往各院區掛號。圖／台北市立聯合醫院提供
台北市立聯合醫院每年寒暑假提供6至12歲學齡兒童免費塗氟，今年寒假即日起開放至2月2日，家長可帶孩子前往各院區掛號。圖／台北市立聯合醫院提供

北市立聯合醫院每年寒暑假提供6至12歲學齡兒童免費塗氟，今年寒假即日起開放至2月2日，家長可帶孩子前往各院區掛號。聯醫表示，為方便周間上班、周末休假的家長，1月27日周六上午加開3診次，和平、婦幼以及仁愛院區均提供免費塗氟服務。

聯醫口腔醫學部主任李雅玲指出，齲齒是學童罹患率最高的口腔疾病，衛福部調查顯示2至3歲小朋友的蛀牙率約31%、6歲增到79%，患有身心障礙或發展遲緩者則因不懂刷牙技巧，蛀牙率高達95%。兒童寒暑假容易接觸較多甜食，若未做好口腔照護，恐容易罹患蛀牙。

她說，蛀牙成因可分為牙齒、細菌、食物和時間四大因素，塗氟可增加牙齒對酸的抵抗力、抑制細菌生長和新陳代謝，好比為牙齒穿上防彈衣，減少蛀牙機會，氟化物施用如飲水加氟、食鹽加氟、局部塗氟、含氟漱口水、含氟牙膏。

李雅玲表示，學齡兒童牙齒表面局部塗氟是目前經評估有效預防蛀牙方法之一，每半年一次塗氟、正確刷牙、維持良好口腔衛生及飲食習慣，能有效的預防蛀牙產生。

為降低齲齒率、落實北市府公共衛生政策，聯醫今年寒假舉辦6至12歲學齡兒童免費塗氟活動，即日起至2月2日，周一至周五上午9點至11點30分、下午1點30分至4點，和平、婦幼、中興、陽明、忠孝、仁愛各院區同步實施。

聯醫提醒，設籍北市學童在家先將牙齒刷乾淨，再至醫院塗氟服務，家長記得攜帶健保卡、戶口名簿與牙刷至醫院掛號，但不需繳交掛號費。

蛀牙 牙齒 北市

延伸閱讀

台中明道師生百工百業職場見學 驚嘆畜牧與科技現代化結合

低溫假無標準 新北議會國民黨團提案市府訂標準

高市國小推多元英語營隊 學生烘焙出說英語樂趣

寒假雙語營秒殺 河堤國小「英語就醬玩」學語言加手作

相關新聞

寒假學齡童免費塗氟至2月2日 北市聯醫周六加開3診次

台北市立聯合醫院每年寒暑假提供6至12歲學齡兒童免費塗氟，今年寒假即日起開放至2月2日，家長可帶孩子前往各院區掛號。聯醫...

低溫來襲 新北高接梨接穗作業暫緩、八里桶柑不受影響

寒流來襲，正是新北高接梨接穗期，新北市農業局表示，低溫恐影響接穗，導致著果率低，已提醒農友等寒流後再作業，避免造成損失。...

北市長蔣萬安首任總預算案初審通過 還有這一關要過

台北市政府總預算案，北市議會財建委員會下午審完市場處預算後，初審完成，預計最快明天下午可在大會實質討論。對於蔣萬安市長首...

低溫假無標準 新北議會國民黨團提案市府訂標準

寒流來襲，不少地區下起雪來，有許多學校放了「低溫假」，但目前並沒有相關放假標準，新北市議會國民黨團發起連署，提案要求市府...

紙本轉數位 新北都市計畫今起供下載減誤差

新北市有46個都市計畫區，面積約為12萬4300公頃，是全台各縣市中面積最大的都市計畫區，過往學術及設計單位使用紙本都市...

台北田徑場翻修重新啟用 增智慧科技功能可偵測跌倒

台北田徑場跑道自去年5月起進行翻修，今晚6點起重新對外開放。重新啟用的場館，導入藍芽感測技術，民眾可使用手機接收最新動態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。