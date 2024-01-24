北門修繕流標 當天竟招標開工儀式

台北市清代古城門北門修繕工程受原物料上漲等因素，二度流標，但流標當天，文化局就招標「開工儀式與活動」標案，活動就花600多萬，議員質疑作秀才是重點。文化局指出，正值北門建城140周年，費用為開幕活動及修復工程開工儀式，讓民眾更親近古蹟及認識台北城的歷史，與修繕工程標案不同。

北門是全國指標古城門，已有20多年未修繕，文化局的整修計畫將於北門加裝即時監控，並且改善北門色彩燈光等，以符合歷史氛圍，市府編列工程總經費3000萬元，文化部核定補助45%，共計1350萬元，北市府自籌款55%、1650萬元。

議員林延鳳指出，北門修繕原本是美事，從2015年西區門戶計畫底定後，該處也成為市民和觀光客遊憩熱門景點，未料文化局先是因該處環境髒亂、設備維管被外界炮轟，才稱透過整修計畫改善管理問題。

林延鳳發現，第二次流標當天，文化局就開「開工儀式與活動」標案，就要600萬元，文化局不思考自身標案合理性與招商積極性，搶著招標「開工儀式」，經費還是修繕經費4分之1；預算分配、輕重緩急都顯有失衡，北門本體若修繕延宕，督管不周，可能將變成下一個「北流」或「北藝」爛帳。

北市文化局建設科長賴郁雯指出，開工儀式與活動是指台北建城140周年的系列之首，包括以「台北城過去與未來」主題光雕投影節目、登城樓等，活動預計從4月開始，待活動結束後，修復工程才會進場動工，兩項標案不同。

賴郁雯說，修繕工程委託由建築師楊仁江耗時2年多，提出修復及再利用計畫到規畫設計，符合送審程序，再由文化部審核同意後，才上網招標。

她說，北門工程前歷經2次流標，文化局開會討論，楊仁江表示因為近日缺工及文資修復工程標案較多，市場飽和，北門又為全國指標，營造廠多所猶疑。目前期程，會在3月前決標、4月能找到營造廠辦理簽約，並於5月中活動結束後辦理開工。