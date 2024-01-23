汐止新巴士減站減班引民怨 里長盼顧偏遠區

汐止區的新巴士在今年初就遇到有一半的路線沒有廠商來標的情況，雖然，緊急協調業者協助2個月，但民眾搭不到車而怨聲連連，後續6條路線還是得要發包以期正常營運，所以，針對新巴士優化，包括減站減班，區公所舉行協調會，里長期盼能多照顧偏遠區民眾。

長青里長陳建興說，當初汐止社巴就是為了照顧偏遠地區的民眾，只是現在新巴士，像是里內在山區，以F909來講，下山到汐止買菜，買完菜卻沒車回去，變成要換三種車才能回到山上，對里民來說很不方便。

忠山里長吳國全也說，現在優化方案的新巴士F913不停忠一街，也不能接受，里內就三條街，卻只有忠一街要取消站，說不過去，不知道怎麼面對忠一街的里民。

汐止山區多，沒有公車都只能抑賴新巴士進出，幾位里長都希望能夠多考量偏遠地區的需求，雖然，年初緊急協調業者協助2個月，但是後續6條路線還是得要發包正常營運，公所希望能夠進行優化，有業者願意承攬，正常運作。

新北市議員張錦豪指出，新巴士提供偏鄉、偏遠山區的民眾方便進出，尤其是長輩方便到市區採買或是就醫，那今年議會也有爭取到新巴士預算增加，只是大家很期待新巴士能夠更健全，但畢竟市政府資源有限，再加上司機短缺問題，造成汐止區新巴士面臨調整，希望大家能討論出比較好的模式。

新北市議員廖先翔表示，今年汐止區的新巴士路線做了很多的調整，造成民眾的不便，因為在缺司機以及價格飆漲的情況下，沒有辦法維持過去的服務品質，因此很多里長跟民眾都有反應相關的問題，所以，公所都有密集的召開會議，大家集思廣議，在有限的資源下怎麼樣來符合多數民眾的需求。

汐止區長林慶豐說，新巴士缺工問題也召集里長一起商討，針對新巴士的班次時間、路線做初步的調整，因為，目前汐止區新巴士有12條路線，那有一區6條路線沒有完成招標，不過，也緊急協調公車業者支援2個月，後續要如何做有效的調配能夠兼顧到尖峰時間大多數搭乘民眾的需求，這是公所努力的方向，整個優化方案預計希望在下個月初定案公告給大家知道，後續整個優化，會在3月1日開始，接下來整個2月份的期程會把相關的配套都做好，讓所有民眾都知道。