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新北市國高中校長會議 提4大目標共創AI新校園

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市教育局今在輔仁大學舉辦全市國高中校長會議，會議中提出4大AI人才培育目標，與大學攜手倡議共同培育未來AI人才。記者江婉儀／攝影
新北市教育局今在輔仁大學舉辦全市國高中校長會議，會議中提出4大AI人才培育目標，與大學攜手倡議共同培育未來AI人才。記者江婉儀／攝影

AI成為未來趨勢，新北市教育局今在輔仁大學舉辦全市國高中校長會議，會議中提出4大AI人才培育目標，與大學攜手倡議共同培育未來AI人才，並以EDU X FAITHS為主軸，打造類TED專業舞台，邀請AI領域大師與校長專業對話，建立支持網絡，擘畫未來教育藍圖。

教育局表示，今年將設立2所AI+科技示範高中、6所高中成立科技數理實驗班、推動假日科技數理適性人才方案，及銜接臺灣頂尖大學的科技數理相關課程，並成立全國第1間完全中學科技中心。

其中在科技數理方案課程方面，強化與頂大合作，由教授親授「假日專班課程」、「探索研發營隊」及「彈性學習微課程」，培育新北高中生優質銜接大學課程；與國立台灣師範大學合作培育AI種子教師，安排入校協助教學現場進行AI課程優化與轉化。

另，結合新北市在地就學大聯盟計畫，鼓勵國高中學校結合大學資源合作發展AI應用課程，並向下延伸至國中小，建立完整發展的AI人才培育鏈，打造新北成為AI人才培育據點。

首場課程邀集台大教授葉丙成與新北市中正國中校長戴春成，以TED形式開講，講述AI時代必須具備的新思維與如何應用AIGC的分享。透過專業對話，提升國高中校長AI領導知能，並藉由即時、動態性的分享與激勵，厚實AI協作領導力，期許校長與團隊們共同努力，強化校園應用AI技術協作式的領導，串結各學制智慧資源，共創新北市AI新校園。

副市長劉和然表示，感謝新北國高中126位校長帶領行政團隊，持續在教育領域勤耕不輟，並邀請境內大專院校校長共同參與，於會中提出「推動AI+科技學校、開設AI新北菁英班、成立AI教師新北隊及發展AI科技大聯盟」4大目標，期許鏈結大學資源，強化新北AI培育量能。

副市長劉和然表示，感謝新北國高中126位校長帶領行政團隊，持續在教育領域勤耕不輟，並邀請境內大專院校校長共同參與。記者江婉儀／攝影
副市長劉和然表示，感謝新北國高中126位校長帶領行政團隊，持續在教育領域勤耕不輟，並邀請境內大專院校校長共同參與。記者江婉儀／攝影
新北市教育局今在輔仁大學舉辦全市國高中校長會議，會議中提出4大AI人才培育目標，與大學攜手倡議共同培育未來AI人才。記者江婉儀／攝影
新北市教育局今在輔仁大學舉辦全市國高中校長會議，會議中提出4大AI人才培育目標，與大學攜手倡議共同培育未來AI人才。記者江婉儀／攝影
首場課程邀集台大教授葉丙成講述AI時代必須具備的新思維與如何應用AIGC的分享。記者江婉儀／攝影
首場課程邀集台大教授葉丙成講述AI時代必須具備的新思維與如何應用AIGC的分享。記者江婉儀／攝影

教育局 團隊

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