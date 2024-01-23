堤外拍賣場急凍 漁產公司備薑茶、暖包 採買暖心暖身

漁產公司發放暖暖包。圖／台北漁產公司提供

寒流來襲，台北市氣溫下探到7度，濕冷天氣對於深夜2點多上工，且位於堤外的漁產拍賣場的供銷業者都是一大挑戰，漁產公司董事長鄭世維、總經理施宜廷趕緊準備薑母茶、暖暖包及裝置電暖爐。由於年節將至，承銷業者進入備戰期，天寒地凍出門的承銷業者直呼，提供薑茶暖心又暖身。

施宜廷說，去年首波寒流時，就發送暖暖包並且提供薑茶，同時也完成7組的電暖路啟用，讓現場工作人員或業者都能禦寒，而今天氣溫拉緊報，又比往年冬天的溫度更低，因此加發711個暖暖包，以及加裝到12組電暖爐。

隨著年節腳步近，漁產公司也說，通常一、二月銷量最大。即便在冷天時，現場工作人員裹著厚外套上工，但身體仍會被襲來的雨水、寒風打了好幾個冷顫，而承銷業者也會加快腳步採買。