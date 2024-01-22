貢寮幸福小黃今年續開 偏鄉居民出入更便利

貢寮區公所在110年向中央爭取幸福小黃計畫藉此來提升部份公共運輸涵蓋率較低的里別，幸福小黃營運至今也大獲里民肯定，只能仰賴9人座商用廂型車來接駁，今年幸福小黃續開，讓民眾出入更便利。

貢寮區因各里之間交通聯絡不便，不論是區內民眾或是外來遊客，除了鐵路及主要線道的客運外，仍是仰賴私人運具，對於無私人運具的民眾而言，在交通運輸上相較於都會區會比較不便利，因此這幾年也有幸福小黃的行駛，深受民眾好評。

目前貢寮區幸福小黃總共有七條路線，分別是龍崗線、吉林線、美豐線、雙玉線、福連線、雙福線及夜間行駛的預約線，主要採固定班次，而預約線是採事先預約制，預約路線則以貢寮區轄內為主要服務範圍，可跨區至雙溪火車站，目前採電話、line線上預約，最早預約時間為搭乘日前7天，最晚預約時間為搭乘日前2日，營運時間為晚間17:30~19:30，以提供貢寮區居民來預約搭乘。

市議員林裔綺說，新北市政府改制後將原有各鄉鎮的社區免費巴士改制為新巴士並挹注經費持續營運，對於偏鄉不便的交通可以大大改善，不過狹窄的山區道路，新巴士為20人座中型巴士無法行駛，有賴於幸福小黃開通，讓民眾通行更無礙。

貢寮區區長柯建輝說，希望透過現有公共運輸路線的再整合，除維護居民行的基本權利、照顧本區交通弱勢族群外，也能兼顧休閒旅遊之觀光效益。