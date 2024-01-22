北市春聯曝光 少了「萬安」兩題字 蔣萬安6字妙回
再過幾天就是農曆新年，台北市長蔣萬安的北市府春聯今天曝光，今年蔣萬安新春春聯題字為「福運龍來」，沒有去年「萬安」的題字，講今天也被問及，今年春聯少了「萬安」字眼，但其實還是有不少民眾覺得「萬安」兩個字蠻好、蠻期待的，對於今年春聯沒有萬安兩字，蔣今妙回，「萬安在這裡！」
去年兔年，蔣萬安上任後首個春聯題字為「兔來萬安」，除了遭媒體人黃揚明批評為黨國官場馬屁文化再次復辟，準立委的北市議員王世堅也酸，「天天都萬安警報？」若蔣萬安競選小物，以個人經費花，要怎麼印都沒關係，但這是公帑，不該有個人偶像包裝。不過也有許多民眾認為，蔣萬安市長的萬安字眼很討喜，當作春聯題字其實很不錯。
至於今年龍年，今年北市府的新春春聯曝光，今年蔣萬安發的龍年春聯題字為「福運龍來」，沒有花俏的圖像或字眼，中規中矩，媒體今天問今年龍年春聯沒有「萬安」字眼，蔣則妙回，「萬安在這裡！」
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