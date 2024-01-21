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台北燈節31天 14攻略賞燈踩點

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北報導
2024台北燈節將再度展演北門光雕，閃耀西區夜晚，此為2020台北燈節。圖／北市觀傳局提供
2024台北燈節將再度展演北門光雕，閃耀西區夜晚，此為2020台北燈節。圖／北市觀傳局提供

春節將至，台北燈節2月2日至3月3日在台北西區登場，為期31天更甚去年，北市觀傳局推出半日遊、一日遊及二日遊攻略，共14條「台北悠遊行」，歡迎國內外遊客賞燈順遊台北。台北魚市也辦限時白鯧促銷、單筆消費滿2000元即可參加轉盤贈禮等活動。

觀傳局表示，台北悠遊行結合北市12個行政區景點，今年10公尺高的主燈「城現光龍」坐落在西門町，燈會範圍從捷運西門站至北門站的中華路一帶，旅客可走訪龍山寺、剝皮寮，探索傳統文化，搭乘捷運往北到北投，體驗泡湯紓壓放鬆的輕旅行，往東抵達東區商圈、台北101及信義商圈，往南至貓空品茗好茶，呼吸自然芬多精。

觀傳局說，14條遊程整合燈節場域與城市街廓、商圈、在地特色，民眾利用便捷密集的大眾運輸系統，能深入親近、探索台北景點及文化，盼帶動燈節觀光人潮、促進商機，旅遊攻略詳情可至台北燈節官網查詢。

台北魚市也辦春節狂歡、超值好禮大放送，1月20日至2月9日，單筆消費滿2000元即可參加轉盤贈禮活動，消費金額愈高，機會愈多；1月21日至1月27日，門市舉辦限時白鯧促銷活動，1.1至1.2kg白鯧魚一尾只要1999元，840至890g一尾1388元。

台北漁產公司總經理施宜廷表示，台北魚市還有限量「魚躍龍門福氣組合」及「熟凍帝王蟹春風組合」優惠，同時門市消費滿5000元贈保冷袋一只、滿1萬元贈保冷袋一只及南美貝（智利鮑魚）240g一包、滿1萬5000元贈保冷袋一只及明蝦（1kg）一盒。

觀傳局 白鯧 景點

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